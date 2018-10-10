正面迎戰海廢 澎湖縣長參選人發動淨灘

2018-10-10 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕別人慶祝雙十節，以升旗與健行為主，但澎湖縣長候選人翁珍聖與馬公選區議員候選人傅靜凡，共同發動白沙中屯淨灘，並將持續製作海廢之牆，以正面態度迎戰海洋廢棄物議題，希望爭取選民支持，讓澎湖的環境更好。

前海洋公民基金會執行長翁珍聖，今年澎湖五合一選舉，與澎湖反賭聯盟理事長傅靜凡連袂出擊，分別挑戰縣長及縣議員寶座，2人同樣出身環保團體，理念相同，今日聯合發動淨灘，前往白沙中屯風車迎風面進行，網路上號召10餘名志工加入行列。

由於澎湖北海迎風面，每次冬季東北季風起，海岸線就會堆積大批海洋廢棄物，澎湖設立3處海洋廢棄物監測點，中屯風車就是其中一點，大多都是寶特瓶、浮球及保麗龍等海洋廢棄物，其中來自中國簡體字比例約有8成，常常撿完後沒多久又堆積如山，因此從源頭減塑才是當務之急，但現在兩岸局勢緊張，暫時仍需要先淨灘清理。

翁珍聖等人撿拾800支寶特瓶，14日下午將在馬公市中華路競選總部，製作海廢之牆，呼籲澎湖縣民以正面態度，迎戰日益嚴重的海廢議題，並提出解決問題之道，更希望喚起民眾對於海廢問題的正視，如何讓自然與人類生存達到平衡？讓別人丟來的汙泥，轉換成蓮花回報，翁也歡迎其他縣長候選人一同來討論，加入解決海廢的行列。