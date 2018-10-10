中市議員參選人尤碧鈴、吳宜昌競總成立 紅黑拚場、柯媽站台

台北市長柯文哲的父母南下為台中市議員尤碧鈴站台 。（記者歐素美攝）

2018-10-10 13:06

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二選區市議員參選人尤碧鈴及吳宜昌，今天分別在梧棲區成立競選總部，兩人分屬紅黑派，兩派大老廖了以、林敏霖、黃仲生、郭榮振紛到場站台，由於兩人競選總部成立會場相隔僅約五十公尺，拚場意味濃厚，尤碧鈴並請來台北市長柯文哲的爸媽柯承發及何瑞英站台，連藝人李興文及可愛熊貓也到場，場面熱鬧。

市議員尤碧鈴尋求連任，今天成立競選總部成立大會，尤碧鈴因隸屬紅派，前台中縣長廖了以及台中縣議長林敏霖皆到場站台，廖了以並授戰旗給尤碧鈴，呼籲民眾支持她連任。

台北市長柯文哲的爸媽柯承發及何瑞英，今天也特別南下為尤碧鈴站台，柯媽表示，她主要是來「逗鬧熱」，兩人今天是第一天相識，因其公公為二二八受難者，尤議員的父親也是二二八受難者，才透過二二八基金會人員牽線前來站台，並盛讚尤碧鈴父親一生擔任議員為地方付出，尤碧鈴承接父志，也努力服務地方，全家兄弟姐妹九人和樂、家庭和諧，競選總部成立座無虛席，就知尤碧鈴一定會當選，呼籲大家一定要支持尤碧鈴連任。

藝人李興文因與尤碧鈴同為日本真光教教友，今天也特別到場為尤碧鈴加油打氣，祝福她高票連任；支持者今天並特別帶了一隻吉祥物「熊貓」人偶到場，為尤碧鈴站台，可愛模樣，吸引選民合照。

另一位參選人吳宜昌，曾任前台中縣長黃仲生秘書，妻子王秝毅是梧棲區農會總幹事，今天也在梧棲區農會文化大樓舉行競選總部成立大會，因隸屬黑派，前台中縣長黃仲生及前立委郭榮振皆到場站台，呼籲選民支持，場面熱絡。

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前台中縣長廖了以為尤碧鈴授戰旗。（記者歐素美攝）

黑派前立委郭榮振（前左）及前台中縣長黃仲生（右五）到場為市議員參選人吳宜昌站台 。（記者歐素美攝）