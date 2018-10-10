總統國慶談話焦點新意 陸委會：建立台灣不可取代的戰略重要性

蔡總統國慶演說。（記者羅沛德攝）

2018-10-10 12:56

〔記者林良昇／台北報導〕總統蔡英文上午進行國慶談話，陸委會發出新聞稿表示，蔡總統國慶談話再次展現台灣推動兩岸關係和平穩定發展的重要立場與作為，強調建立台灣不可取代的戰略重要性，才能力抗中共，確保台灣的存在。

陸委會發出新聞稿表示，蔡總統國慶談話再次展現台灣推動兩岸關係和平穩定發展的重要立場與作為。面對兩岸關係的外部複雜環境保持戰略定力，總統國慶談話重申兩岸政策的一貫原則，並以「求穩、應變、進步」作為政策主軸。

陸委會指出，兩岸的外部環境越來越複雜，特別是中美雙方在貿易問題上、安全議題上，呈現前所未有的衝突與較勁；此時，台灣更應該展現戰略定力，總統重申兩岸政策一貫的主張，也就是捍衛台灣自由民主的現狀，並再次強調我們不會貿然升高對抗、也不會屈從退讓；不會因一時的激憤，走向衝突對抗，讓兩岸關係陷入險境，也不會背離民意、犧牲國家主權。總統同時呼籲北京當局要作一個負責任的大國，在區域及全球扮演良性的角色，而不是衝突的來源。

陸委會指出，蔡總統國慶談話的有其焦點新意，強調建立台灣不可取代的戰略重要性，才能力抗中共，確保台灣的存在。

陸委會強調，面對新的變局，台灣要建立不可取代的區域戰略重要性，強化國家安全布局，才能確保2300萬人的生命財產安全。包括在地緣政治上、在全球市場供應鏈上，以及在華人社會繼續深化民主政治體制、實踐自由人權的普世價值上，並成為港澳地區及中國大陸追求民主自由的燈塔。

陸委會指出，蔡總統國慶談話也揭露團結密碼，再次重申中華民國台灣是最大公約數，也是底線。這是團結國人、朝野政黨等共同捍衛的最大公約數與底線。

陸委會表示，維護2300萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國台灣的永續發展，維持台海和平跟區域穩定，這是全體台灣人民的最大公約數，每一個負責任的政治人物和政黨，都應該堅持捍衛到底。