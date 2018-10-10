雙十國慶街道國旗飄揚 年底選舉拚場！

今天是雙十節，新竹市政府前已懸掛兩面大國旗，更邀請空軍幻象軍官與國旗合照，一起祝福國家生日快樂。（照片由市府提供）

2018-10-10 12:56

［記者洪美秀／新竹報導］今天是雙十節，民進黨執政的新竹市府除早在市府前懸掛兩面大型國旗，也在主要街道懸掛國旗祝賀國家生日快樂，國民黨則在今天舉辦多場升旗典禮拚場，無黨籍市長參選人謝文進，也以市議會議長身份舉辦雙十節國旗遊行活動，讓竹市街道旗海飄揚、好不熱鬧。

爭取連任的新竹市長林智堅，雖是民進黨籍，但上任近4年，每年雙十節前，都會在市府前懸掛兩面大型國旗，並在市區主要街道懸掛國旗，慶祝國家生日快樂，市府前兩面大型國旗，與已91歲的「新竹州廳」古蹟相互輝映，已成為市民拍照打卡夯景，很多市民及外國朋友到市府前與大面國旗拍照，市府今年更以空軍幻象軍官搭配市府前大國旗的照片，祝賀國家生日快樂，象徵軍人效忠國旗、國家，同樣獲得市民肯定。

過去每年雙十節都會舉辦升旗典禮的國民黨，今年也不例外，由市黨部主委呂學樟與黨部提名市長參選人許明財和多名市議員參選人今天也在大鵬新城、華夏金城和武陵眷村接連舉辦三場升旗典禮，整個眷村國旗飄揚，許明財說，如果他當選市長，每年雙十節一定會在市府前舉行升旗典禮，延續傳統，也會大力慶祝國家生日快樂。

無獨有偶，無黨籍市長參選人謝文進，今天也以市議會議長身份舉辦雙十節嘉年華遊行活動，除邀請多名市議員參加遊行，也有鼓隊和旗隊，更有新住民隊伍和「毛小孩隊」拿著國旗繞行市區和東門城，用遊行方式來祝賀國家生日快樂。

今天是雙十節，新竹市政府前已懸掛兩面大國旗，更邀請空軍幻象軍官與國旗合照，一起祝福國家生日快樂。（照片由市府提供）

今天是雙十節，新竹市政府前已懸掛兩面大國旗，更邀請空軍幻象軍官與國旗合照，一起祝福國家生日快樂。（照片由市府提供）