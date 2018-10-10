楊文科護盤 跟林志華成立東湖口聯合競選總部

國民黨新竹縣長參選人楊文科（左3）今天早上跟爭取連任的湖口鄉長林志華（左2）一起成立東湖口聯合競選總部，2人在湖口共同參加國慶升旗。（圖由楊文科陣營提供）

2018-10-10 12:37

［記者黃美珠／湖口報導］雙十國慶，國民黨新竹縣長參選人楊文科今天早上匆忙告別全縣升旗典禮的舞台，反而趕往湖口鄉，跟爭取連任的鄉長林志華一起成立東湖口聯合競選總部！原來這裡有營區、眷村，是藍營的根基，他為了固本、護盤，優先選擇在這裡跟榮家、鄉親們一起高歌國歌、國旗歌。

楊文科陣營表示，楊文科和林志華2人一早就帶著鄉親一起高唱國歌，再行舉手禮，嚴肅地目視著國旗冉冉在此升空飄揚。

楊文科依例提出他想要如何建設當地的願景和藍圖，強調如果當選縣長，會跟林志華加強配合、建設湖口。

出席這場成立大會的，有楊文科競選總部主委范振宗、縣黨部主委陳見賢、黃國新黨部主委趙建爍、以及當地的榮民眷屬等鄉親們。

楊文科說，他對湖口建設的想法有： 拓寬湖口交流道聯絡道，打通湖口休息站引流便道，改善工業區塞車問題。

另外台1線替代道路湖口營區支線新闢及拓寬工程、跟117號縣道連接環北路新闢工程也迫切需要進行，這樣才能有效解決湖口到新埔的交通瓶頸。