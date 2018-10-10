懷孕4個月 立委洪慈庸開心宣布：是女娃兒

立委洪慈庸出席動物之家后里園區改建動土典禮，臉部顯得較為圓潤，但四肢仍纖細。（記者歐素美攝）

2018-10-10 12:33

〔記者歐素美／台中報導〕立委洪慈庸與台中市新聞局長卓冠廷9日深透過臉書宣布懷孕喜訊，洪慈庸今天出席動物之家后里園區改建動土典禮時，臉部顯得比較圓潤，散發為人母的喜悅，她表示，懷的是可愛女寶寶，預計明年2月底或3月初臨盆，女兒比較貼心，但老公卓冠廷則男女都好，在家還會用各式武俠小說女主角名字呼喚女兒，兩人都很期待新生命的到來。

洪慈庸、卓冠廷婚後1年多，倆人何時誕下愛情結晶備受關注，詢問不斷，昨深夜近12點，兩人同步在臉書貼文，分享小寶寶的超音波照片，宣布洪慈庸已經懷孕4個月。

洪慈庸今天出席動物之家后里園區改建動土典禮接受媒體訪問時，透露小寶寶的性別是可愛女寶寶，預產期約在明年2月底、3月初，女生比較貼心，小時候可以多一點裝扮，較有趣，但老公卓冠廷則男女都好。

洪慈庸表示，每一個生命的到來，都是非常喜悅的，尤其是洪爸、洪媽一直很期待，很想抱孫子，接下來他們有很多事情可以忙。因為還早，目前還沒有為女兒取名，但卓冠廷在家都會依照心情不同，以各式武俠小說的人名當成女兒的小名。

洪慈庸說，懷孕初期，因孕吐、身體不適，容易疲累，幸同仁幫忙減輕工作量，有時行程跑到一半還會想吐，還好前一陣子立法院休會。

卓冠廷指出，日前，太太害喜狀況明顯，但她仍盡責完成立法院工作、地方會勘等，心疼但尊重她對工作的態度，卓爸、卓媽日前曾南下台中探視兒媳，並準備雞精、燕窩等補品，但醫師建議營養均衡就好。

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