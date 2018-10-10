國民黨基隆海洋廣場快閃升旗 上百民眾參加

2018-10-10 12:28

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天是中華民國107年國慶日，國民黨基隆市黨部在基隆各行政區舉辦慶祝國慶快閃活動，並在海洋廣場升起國旗，期許明天會更好，吸引上百人參加，國民黨基隆市長參選人謝立功說，綠色執政這幾年基隆經濟狀況仍然停滯不前，他有信心招攬周邊資源，爭取優秀人才進駐，讓基隆變成一個幸福城市。

謝立功指出，2年多來蔡英文政府，治國無方，百業蕭條，陷人民於水火之中，國家的未來令人擔憂，愛國就是要為國家勇敢的站出來，讓他來守護基隆，未來若當選市長，一定會帶給市民第一流的施政品質，而且絕對說到做到。