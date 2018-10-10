鄭文燦參加「國旗屋」升旗 護礁人士與警爆衝突

每年舉辦的「國旗屋」升旗典禮吸引近萬民眾參加。（記者許倬勛攝）

2018-10-10 12:24

［記者許倬勛／桃園報導］今天是雙十國慶，知名的平鎮區「國旗屋」連續24年舉辦升旗典禮，吸引近萬民眾到場參與，市長鄭文燦上任以來首次參與，民眾揮舞國旗、唱國歌，但鄭文燦致詞時，有群眾在台下高分貝抗議「救藻礁、保桃園」、「不撤觀塘案、就換鄭文燦」，還有抗議者試圖在鄭文燦要離開時拉下他，遭警方阻擋發生衝突，現場氣氛火爆。

桃園市政府升格後，雙十活動都是以配合總統府活動為主，今早8點鄭文燦在市府首辦升旗典禮，在致詞時遭藻礁保護人士嗆聲，未料下個行程轉往南桃園，又發生同樣狀況；鄭文燦接在前縣長吳志揚致詞後接過麥克風，未料一開口說話，台下的抗議標語高舉、抗議口號喊得震天價響，嗆鄭文燦「下台」、「不顧觀音人民死活」。

鄭文燦停頓幾秒，仍接著把話說完，「這是民主社會，國家要學習理性方式，才會進步」，並介紹抗議者是朱梅雪與藻礁保護人士。

鄭文燦在場邊受訪表示，這四年來在藻礁保育上花費的心力絕對不亞於任何人，往後也會持續下去；鄭並說，今天的抗議者是候選人朱梅雪帶來的。

鄭文燦受訪結束後，幾名抗議民眾情緒激動，衝向鄭文燦要拉他下車遭警方擋下，警、民激烈推擠拉扯，齊喊「保護藻礁、拒絕環境破壞」，直到鄭文燦座車離開。

朱梅雪接受電訪表示，現在自己的身份是桃園市長候選人，今天有到國旗屋參與慶典，但並未號召民眾到場抗議，不解鄭文燦為何向媒體汙衊抗議民眾是我帶的「根本是他自己心裡有鬼」，強調現場抗議民眾都是自發性的。

朱梅雪說，中央政策強硬，學者也在環評大會表達其他可行方案，但鄭文燦卻為中央犧牲桃園，朱梅雪呼籲，選舉是一時，但環境一旦破壞，再也回不來，至於鄭文燦現在身為市長，說法卻前後不一，甚至公開向媒體喊話說抗議民眾是朱梅雪帶的「他說的話，我現在根本不當話」。

市長鄭文燦（右一）與市長候選人陳學聖（左一）、前縣長吳志揚（左二）、國旗達人張老旺（右二）同台向國旗敬禮。（記者許倬勛攝）

抗議人士高舉抗議標語。（記者許倬勛攝）