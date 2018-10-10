花車遊行及幻象機衝場 國慶活動最高潮

幻象2000飛過總統府上方，大會圓滿結束。（記者黃耀徵攝）

2018-10-10 12:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕今日國慶大會在總統發表演說後，接著登場是主題表演，包括花車遊行嘉年華及幻象機隊的衝場表演，把整個國慶活動帶入最高潮。

首先登場的是陸軍專科學校鼓號樂隊表演，接著由哈旗鼓文化藝術團策畫演出，由高雄市溜冰曲棍球協會、高雄市瑞祥高中、高雄市瑞祥國小聯合演出這個濃厚客家味道的哈旗鼓。

接著登場的是花車遊行嘉年華，第一梯隊主要為各縣市政府的展出，領軍的車隊為2018亞洲運動會選手代表團，這次亞運我國代表團總計獲得17金19銀31銅，獎牌總數67面，為我國參加歷屆亞運以來次佳的成績，選手也獲得現場民眾熱烈掌聲及歡呼。

花車遊行嘉年華第二梯隊則由華航領軍，並以「華航立翼全球行，紅梅出台耳目新」，以華航最新機種A350的可愛模型為主題，並搭配現場華航人員健康活力的舞蹈演出，吸引最多的目光。

新營太子宮的電音三太子具備傳統及現代感的演出，也同樣吸晴。

活動的壓軸是由位於新竹基地的空軍第二聯隊展現的幻象機衝場表演，巨大的引擎聲響震撼全場。

2001年幻象戰機正式擔負台灣日、夜間警戒、空中戰鬥巡邏、出擊掩護、防空攔截及各項戰、演訓任務，負起捍衛台海領空之重責大任。

2018亞洲運動會選手代表團領軍的花車遊行嘉年華。（記者劉信德攝）

花車遊行嘉年華。（記者羅沛德攝）