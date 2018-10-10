前國務卿萊斯：美國有義務幫助台灣自衛

美國前國務卿萊斯表示，美國有義務幫助台灣自衛，同時呼籲中國政府應給台灣更多國際空間。（法新社）

2018-10-10 12:11

同時呼籲中國政府應給台灣更多國際空間

〔即時新聞／綜合報導〕「美中關係全國委員會」在當地時間9日舉行中國論壇，美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）表示，美國有義務幫助台灣自衛，同時呼籲中國政府應給台灣更多國際空間。

根據《世界日報》報導，曾於小布希政府時期擔任美國史上首位女性非裔國務卿萊斯，獲邀參與「美中關係全國委員會」的中國論壇，她以視訊的方式與美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen Orlins）對談，萊斯指出，川普政府應不會偏離「一中政策」，但強調台灣是個民主國家、市場經濟，美國有義務幫助台灣自衛。

萊斯也呼籲中國給台灣有開拓國際空間的可能性，認為這不是迫使中國承認台灣為獨立國家，而是將台灣視為一特殊實體（special entity）。

萊斯以SARS疫情為例，希望台灣為世界衛生組織（WHO）的一分子，台灣也參與亞太經濟合作（APEC），這並不會傷害任何人，在不違反「一中政策」的情況下，仍有很大的空間，能讓一個民主、以市場為基礎的經濟體在國際上開拓。

國安會前亞太事務資深主任葛林（Michael Green）也與會，他受訪表示，從與金正恩關係戲劇化的發展來看，川普搞不好明年又突然感謝中國國家主席習近平。即使川習「戀愛了」，川普政府、國會仍會繼續挺台。

葛林強調，他不同意蔡英文應調整對兩岸關係的定義，或接受「九二共識」，蔡不需要在核心問題上妥協，只要小心謹慎保持穩定的兩岸關係，保證「零意外」發生，就算川習突然「戀愛了」，川普政府、國會仍會繼續挺台。