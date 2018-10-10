PK北市嗡嗡包 新北國旗環保吸管超搶手

2018-10-10 11:36

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市政府每年雙十節發放限量「嗡嗡包」，掀起排隊熱潮。無獨有偶，新北市政府今年推出國旗桿環保不鏽鋼吸管，一樣很搶手，第1組今天凌晨4點就來排隊索取，限量1010份吸管在短短10分鐘內「秒殺」，幸運拿到的民眾直呼「超開心！」

第1名排隊索取的是陳小姐，她號召4位同事一起參加，自備野餐墊、小板凳、保暖衣物及宵夜，清晨4點就到場。陳小姐說，平時不用塑膠吸管，不鏽鋼吸管很實用；第2名是家住板橋的陳先生，第一次參加新北市國慶升旗典禮，他肯定刻有新北市字樣的國旗吸管很有紀念性。

第3名是蘆洲區王小姐，清晨4點半分別帶7歲及9歲的女兒搭計程車到市府排隊，她大讚環保吸管很實用，藉此教育女兒平時使用環保餐具，為環境保護盡一分心力；還有三重區王小姐，清晨5點帶7歲兒子來排隊領取，她從去年開始使用環保吸管，也教育孩子外食不使用免洗餐具，希望讓家人飲食更健康。

上午升旗典禮人潮擠滿市民廣場，3000組國旗在30分鐘內發送一空，不少民眾臉上彩繪國旗圖樣或穿著國旗裝，拿到紀念品的民眾開心揮舞小旗桿，共同慶賀國家生日。市府大廳懸掛巨幅國旗，並布置大型國旗看板，吸引民眾拍照打卡，將展至10月30日止。