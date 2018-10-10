總統國慶演說：經濟成長的紅利 要分享所有人民

2018-10-10 11:28

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統在今日國慶大會上說表示，經濟指標變好，當然令人欣喜，但是對政府來說，最重要的事情是，怎麼將經濟成長的紅利，分享給所有人民。

總統說，今年，我們把軍公教調高薪資百分之三，帶動了企業加薪的風潮。我們也加速調漲基本工資，明年起將達到兩萬三千一百元，終於擺脫了22K。此外，我們也為學貸增加了四年的寬緩期，減輕學貸族的負擔。

明年起生效的租稅改革方案，總統表示，優化稅制也兼顧租稅公平，大幅調高四大扣除額，未來月薪三萬元以下的民眾，就不需要繳個人所得稅。有學齡前兒童的家庭，免稅額也大大提高。

在健全社會安全體系方面，總統指出，2016年她剛剛就任時，大家最憂慮的就是，房價太高、長輩沒有人照顧、育兒負擔沉重、社會治安不佳、毒品氾濫動搖國本等問題。整個國家的社會安全體系，可以說是百廢待舉。因此這兩年來，我們幾乎是用急行軍的速度，來健全社會安全體系。

總統指出，攸關居住正義問題的社會住宅，透過多元興辦，目前完工和正在興辦中的，已經超過兩萬四千戶。加上後續開工的案件，今年年底總戶數將可達到近三萬五千戶。

民眾迫切需要的長照服務，總統說，現在升級成「長照2.0」，只要打1966長照專線，就有專人來協助。我們擴大了服務對象和範圍；我們也提高了待遇，使得更多人投入長照服務，增加了服務供給，讓更多家庭的需求被滿足。因為這些努力，接受長照服務人數，在最近一年增加超過五成。而接受喘息服務人數，最近一年則增加了一倍。

總統表示，生育率低，已經成為國安問題。我們除了提供津貼，更透過「準公共化系統」的建置，朝公共化教保的目標邁進了一步。目前，準公共化和公共化托育，共可提供平價收托量達到五萬六千人，比過去更加普及。我們的目標很清楚，減輕家長的負擔，生育率就有機會改善。

總統提到，大家所關心的治安問題，我們透過科技協助，智慧部署警力，犯罪發生數確實呈現下降趨勢。我們也對組織犯罪和詐騙進行全面掃蕩。