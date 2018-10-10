國慶演說 總統讚美賴揆「做實事」：已改善產業投資環境

蔡英文總統發表國慶演說。（記者羅沛德攝）

2018-10-10 11:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於國內經濟發展，總統在今日國慶大會演說，認為在經濟實力的強化上，我們必須要強力的推動經濟轉型，有效率的執行基礎建設計畫，認真解決五缺問題，並將經濟成長的利益，由全民共享。

總統說，經濟轉型的關鍵在科技。政府正努力朝「系統導向、軟硬整合、軍民合一，以及國際鏈結」四大目標，快速提升科技水準及研發的能量，以作為經濟提升的重要基礎。我們用新的思維，拆解不合時宜的框架，也鬆綁了阻礙競爭的約束，帶領產業走向新的機遇。

總統認為，我們也要強化多元的國際布局，產業才有能力在面對變局時，快速調整供應鏈來因應。行政院已經組成專案小組，協助台商多元布局生產基地。願意回台灣投資的台商，我們鼎力相助，如果希望到其他國家投資布局，我們也會全力支援。

對於兩年多來的成效，總統說，我們致力改善產業的投資環境。企業所關切的生產元素，包括土地、水、電、人才、勞工的五缺問題，在賴院長「做實事」的態度下，一項又一項逐步解決。

總統並請大家回憶，去年夏天，能源供應十分緊張，供電警戒的橘燈一共亮起六十六天。今年夏天，無論天氣和景氣，都比去年熱，但是供電警戒的橘燈一天也沒有亮過，我們度過了供電危機。

另外，今年上半年，西部地區降雨很少，大家都擔心缺水。但是透過開源、節流、調度和備援的措施，再加上前瞻基礎建設計畫，我們也安然度過了挑戰。

總統並說，當經濟結構轉型的工程啟動，基礎建設開始興建，投資環境呈現改善的同時，我們看見景氣復甦，台灣經濟也開始穩健成長。兩年前，我們走出了連續三季的衰退；今年一到五月的失業率，是十八年來同期新低。2017年實質總薪資更創歷史新高，結束了薪資倒退十幾年的窘境。