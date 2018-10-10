連勝文賀丁守中總部成立 台上擁抱大和解

連勝文給丁守中一個大大的擁抱。（丁守中團隊提供）

2018-10-10 11:16

［記者簡惠茹、鍾泓良／台北報導］國民黨中央委員連勝文今天上午在丁守中競選總部上演大和解，連勝文給丁守中一個大大的擁抱，連勝文說，丁守中握有台北的未來，多抱兩下ok的。

連勝文上屆台北市長選舉跟丁守中為了黨內提名互相廝殺，今年選舉兩人關係一直是大家關注的焦點，連勝文今天到丁守中競選總部祝賀，上台時率先主動擁抱丁守中。

連勝文致詞表示，避免媒體說互動冷淡，先給丁守中一個擁抱，要他公開場合抱一個大男人，而且不是爸爸也不是兒子，真的還不常見，但是今天很值得，這個人的身上握有台北的未來，台北是不是能夠振衰起敝重新出發，未來就在守中，多抱兩下ok的。

連勝文狂批柯文哲，他指出，柯文哲創造世界第一個最大的爛尾樓、最大的廢墟大巨蛋，如果在東京、香港、上海，當地市長領導早就被弄下台了，可是在台北，記者問柯文哲，柯都三言兩語避重就輕講一些聽不懂的話，這就是社會無法進步的問題，我們需要真正做事、推動城市進步的人，那就是丁守中。

連勝文說，大巨蛋的荒廢，影響東區發展，東區商圈沒落，沒辦法再像過去一樣繁榮，變成丁守中說的娃娃機的城市，娃娃機的世界，台北什麼時候變成這樣？

連勝文再批柯文哲不會招商引資，政見也吹牛，他說，柯上任以來，台北創下台北市招商最低的紀錄，兩年來招商成績0，沒人敢來台北投資跟市府合作，如何創造就業機會？就業機會柯無法創造，但是丁守中有詳細規劃，可以為這個城市打造更多工作機會，柯文哲上屆選舉更吹牛要蓋5萬戶公宅，但是文山區沒有交通建設配合，在在顯示柯文哲吹牛吹太大，交通建設要跟住宅建設同步。

連勝文說，如果在台灣柯文哲吹牛就能一路選市長，甚至選總統，那中華民國也真的是世界奇蹟，我們要撥亂反正，這次選舉我們有信心，外在環境來講沒有太陽花上次政治海嘯，加上現在泛綠分裂，國民黨內部沒有紛爭，客觀上絕對有利，主觀上丁守中是做事的人，柯文哲是作秀的人，丁做市長柯做網紅，柯文哲不用擔心不做市長沒地方去，他可以幫柯安排做直播。

連勝文指出，丁守中這次選得很辛苦，國民黨沒有資源，民進黨又是黨產會又是促轉會，各種方法掐脖子逼到絕處，我們絕處逢生不放棄堅持到底。