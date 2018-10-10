總統國慶演說著眼假消息：防範滲透亂象 絕對不會坐視

蔡英文總統今日在國慶大會發表演說。（記者羅沛德攝）

2018-10-10 11:07

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日在國慶大會發表演說，談到國家安全當前面臨的挑戰，總統特別提到，針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，我們也會加強跨國合作。不僅僅是交流經驗，未來更要建立查核和通報機制，共同來因應這些假消息對各國的社會穩定，所帶來的破壞和衝擊。

總統指出，國家面臨的挑戰不僅僅是傳統國防軍事安全。外交施壓、社會滲透，甚至經濟安全，都是可能造成威脅的手段。當務之急，就是建構整體戰略，啟動國家安全強化的工程。

總統表示，國家安全整體布局的第一個面向，就是在外交上強化價值連結，建構台灣不可取代的戰略重要性。台灣擁有重要的地緣戰略地位，面對國際變局，我們的戰略選擇相當清楚，就是要堅守自由民主以及市場經濟。這兩項根本價值，是台灣今天成為亞洲民主典範，及發展經濟實力的重要基礎。

總統指出，過去兩年，在中國的壓力之下，我們堅持價值理念，展現高度韌性，讓越來越多理念相近國家，表達對中華民國台灣的支持。尤其是美國，最近不僅國會通過了許多友台法案，日前彭斯副總統，也公開譴責中國打壓台灣外交，並且肯定台灣的民主制度。和台灣共享民主價值的日本，無論是在國際場合的聲援、或是天災時相互協助關懷，都讓兩國間的友誼越發密切。前陣子，歐洲議會也通過決議，肯定台灣民主發展，同時也呼籲歐盟國家全力遏止中國武力挑釁台灣、破壞台海和平。我們也有很多友邦，積極為台灣奔走，呼籲國際合作不該遺漏台灣。

總統說，國家安全整體布局的第二道面向，就是提升國防戰力。「重層嚇阻，防衛固守」，是我們的軍事戰略。它的核心價值，就在提升中華民國國軍的戰力。我曾經說過，只要蔡英文任總統的一天，國防預算每年都會穩定成長。我們精實的部隊和戰備，絕對有能力捍衛中華民國台灣的主權！

國家安全布局的第三個面向，總統強調，是阻止外來勢力對國內進行滲透破壞，確保民主制度及社會經濟正常運作。

總統說，台灣的多元民主，是我們堅決守護的價值。但是如果有其他國家，利用台灣社會的自由，來進行滲透、製造亂象，我們一定會用盡一切方式來防範，絕對不會坐視。

總統特別提到，無論是製造散布假消息、非法竊取科技情報，還是蓄意破壞資訊安全系統，甚至企圖用各種方式介入選舉、干擾政治運作的行為，只要罪證確鑿，我們一定嚴辦到底。針對系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，我們也會加強跨國合作。不僅僅是交流經驗，未來更要建立查核和通報機制，共同來因應這些假消息對各國的社會穩定，所帶來的破壞和衝擊。