雙十升旗 林佳龍、盧秀燕同場參加隔空喊話

林佳龍與市府團隊和民代參加市府升旗典禮。（記者蔡淑媛攝）

2018-10-10 10:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕雙十慶典，台中市府今天上午舉辦升旗典禮，國民兩黨市長參選人同場升旗，市長林佳龍率領市府團隊和同黨民代簇擁下參加，強調台中市成為友善的宜居城市，與市民相約明年雙十慶典再相會，國民黨市長參選人盧秀燕也與同黨民代一起到場，表示要敬愛國家與國旗。

林佳龍致詞表示，台中之美在族群共榮，先來後到，都是台中人，「展望下一年度，期盼下一次國慶，相約再會！」他也細數四年來治理台中市的政績，包括成為人口第二大城、綠川整治、托育一條龍，鐵路高架化本月全線通車、捷運綠線試車，「台中城市很美麗，捨不得軌道都在地下，有些高架捷運化能親近城市！」

林佳龍接受媒體訪問，知道盧秀燕也參加升旗，則說「盧委員第一次參加，很歡迎，氣氛很好！」林強調，不分先來後到，我們都是台灣人、台中人，呈現一種團結，不分黨派族群，不過盧秀燕在事前受訪則表示「不是今年為選舉參加」，以前也常來以市民身分升旗「不是第一次參加」、「去年參加，以前也常參加！」每年與民眾站一起。

盧秀燕也指管制區範圍太大，造成市民與市府官員距離太遠，如果明年擔任市長，會建議縮小淨空區，「讓市長與人民站在一起，但每個市長做法不同，我們遵重也會遵守規矩！」林佳龍事後則澄清「有邀請她站過來一點，但她可能客氣了，不過不要緊，因每年都這樣辦，不要變動最自然，大家都站著，大家都是市民，我也是以這樣的心情來參加。」

民政局長游湧志解釋，升旗典禮管制區是為留下表演區域，給國旗進場，也讓樂儀隊、操槍等表演團體都有足夠空間，盧委員過去三年沒來參加，可能不了解狀況。