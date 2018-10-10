新北國慶升旗典禮 朱立倫細數8年政績

新北市政府今天上午在市民廣場舉行國慶升旗典禮，大批民眾穿戴國旗元素的服飾或配件參加。（記者賴筱桐攝）

2018-10-10 10:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天上午在市民廣場舉行國慶升旗典禮，大批民眾穿戴國旗元素的服飾或配件參加。市長朱立倫率市府團隊及與會貴賓高唱國歌，前台北縣長周錫瑋、國民黨新北市長參選人侯友宜也到場參與，朱立倫細數新北市升格8年來的政績，期許市政工作「一棒接一棒」，傳承意味濃厚。

朱立倫說，今天是我們熱愛的國家中華民國107年生日，很開心和上萬民眾齊聚市民廣場，一起唱國歌、升國旗，共同祝賀中華民國生日快樂。他感謝周錫瑋打下的基礎，讓台北縣升格為新北市，8年來團結一致共同建設新北市。

朱立倫指出，新北市的重大建設一一完成，三環三線已有3條路線通車，預計年底還會再完成2條，重要的道路、橋梁也陸續完成，國民運動中心已有13座完工啟用，成為全台灣最多國民運動中心的健康城市，明年還會有3座完工，公共托育、公共托老中心的數量更是全台第一，招商連續3屆全國第一名，並連續7年榮獲最乾淨城市的殊榮，8年來新北市獲得547項全國第一，不但是現代化的城市，更是宜居樂活的城市。

朱立倫表示，根據旅遊社群媒體報導「亞洲10大最佳打卡景點」，新北市成為台灣的代表，例如北海岸美景、平溪天燈、九份老街、淡水漁人碼頭、野柳地質公園等，無論景色或人情味，都讓國際友人印象深刻，每一項榮耀都是市民團結努力的成果。

朱立倫說，期許大家攜手同心為熱愛的新北市努力，也期待中華民國不要再有鬥爭、對立，全民共同為國家的建設和經濟而努力。

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