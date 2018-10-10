立法院長蘇嘉全感謝國內外賓客出席大會恭賀國慶，並帶領全場高呼：「中華民國生日快樂」。（記者黃耀徵攝）

2018-10-10 10:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕今日上午國慶大會朝野領袖並齊聚，除府院黨等執政黨政治人物外，在野方面包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、及時代力量主席黃國昌等都到場。

其中，吳敦義與坐在一旁行政院長賴清德數度交談互動，在吳身旁的宋楚瑜也與坐在後面的黃國昌頻頻交頭接耳。

馬英九的座位則與其他國際外賓相鄰。這次來台致賀國慶的友邦領導人包括聖露西亞總理查士納、聖克里斯多福及尼維斯總督西頓、以及巴拉圭總統阿布鐸等人。

台北市長柯文哲也出席國慶大會，他稍早受訪時說，五分鐘前才知道座位被安排在民進黨秘書長洪耀福旁，由於台北市長選戰進入最後關頭，兩人是否針對選情有進一步的意見交換，也備受關注。

此次擔任國慶籌委會主委的立法院長蘇嘉全也代表感謝國內外賓客出席大會恭賀國慶，並帶領全場高呼：「中華民國生日快樂」。

朝野領袖齊聚國慶大會，並頻頻交談互動。圖左為國民黨主席吳敦義、右為行政院長賴清德。（記者黃耀徵攝）

朝野領袖齊聚國慶大會，並頻頻交談互動。圖左為親民黨主席宋楚瑜、右為時力代量主席黃國昌。（記者黃耀徵攝）