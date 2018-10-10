圖輯》國慶序幕暖場 憲兵重機秀、軍機衝場超吸睛

國慶大典一切備妥，等候開始。（記者羅沛德攝）

2018-10-10 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕生日快樂！今天是民國107年雙十國慶，今上午國慶大會在總統府前廣場盛大登場，除邀請歷任總統、副總統及各主要政黨領袖出席外，也有近6000名僑胞返台為國家慶生，上午9點開始的國慶大會，各種表演令人目不暇給，贏得現場觀看的國內外賓客熱烈掌聲。

雙十國慶典禮10日於總統府前廣場舉行，府方憲兵於清晨六點半舉行升旗儀式。（記者羅沛德攝）

禮賓人員為工作做最後準備。（記者羅沛德攝）

禮賓人員為工作做最後準備。（記者羅沛德攝）

禮賓人員為工作做最後準備。（記者羅沛德攝）

禮賓人員為工作做最後準備。（記者黃耀徽攝）

禮賓人員為工作做最後準備。（記者黃耀徽攝）

禮賓人員為工作做最後準備。（記者劉信德攝）

幻象戰機試飛確認天候狀況。（記者劉信德攝）

國慶大典維安，總統府制高點狙擊手試瞄。（記者廖振輝攝）

三軍儀隊操演。（記者廖振輝攝）

三軍儀隊操演。（記者廖振輝攝）

三軍儀隊操演。（記者黃耀徽攝）

三軍儀隊操演。（記者劉信德攝）

屏東仁愛國小工作團隊，展現活力動感的跳繩活動。（記者劉信德攝）

屏東仁愛國小工作團隊，展現活力動感的跳繩活動。（記者劉信德攝）

憲兵指揮部快速反應連的重型機車表演。（記者黃耀徽攝）

憲兵指揮部快速反應連的重型機車表演。（記者黃耀徽攝）

憲兵指揮部快速反應連的重型機車表演。（記者黃耀徽攝）

憲兵指揮部快速反應連的重型機車表演。（記者黃耀徽攝）

憲兵指揮部快速反應連的重型機車表演。（記者廖振輝攝）

憲兵指揮部快速反應連的重型機車表演。（記者廖振輝攝）

憲兵指揮部快速反應連的重型機車表演。（記者劉信德攝）

憲兵指揮部快速反應連的重型機車表演。（記者劉信德攝）

高雄市樹德家商表演的Cosplay角色扮演動感舞蹈。（記者劉信德攝）

高雄市樹德家商表演的Cosplay角色扮演動感舞蹈。（記者羅沛德攝）

序幕最後由空軍慢速機隊包括P-3C及C-130等運輸機以三梯隊九架次通過大會會場。（記者劉信德攝）

三機品字隊形編隊。（記者羅沛德攝）

三機品字隊形編隊。（記者廖振輝攝）