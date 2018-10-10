婉拒出席國慶 張善政：對中華民國未來不敢樂觀

2018-10-10 10:26

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是中華民國107年國慶日，前行政院長張善政日前接獲國慶籌備會致電邀請，但婉拒出席國慶大會，張善政今天在臉書上說，蔡政府上任後，中華民國這名字讓他感覺越來越只剩下一個空殼子，同時對於中華民國的未來比較不樂觀。

張善政今天在臉書錄製影片，恭喜中華民國生日快樂，並發表對國慶的看法。他說，婉拒出席，因為心裡面沒有過生日的感覺，「這兩年多來，自從蔡英文政府執政以後，我們中華民國這名字，讓我感覺到好像越來越只剩下一個空殼子。」

張善政指出，例如，歷史相關課綱，中華民國的歷史越來越被稀釋，在很多政策上面，中華民國的實質內涵也越來越少，雖然蔡政府說要維持現狀，可是因為兩岸政策問題，其實對岸在國際社會上面也一直在打壓，很多駐外單位的名稱也被迫改掉，把中華民國的名字都拿掉了，國內國外的這些發展，都讓他覺得今年的國慶，其實對中華民國的未來，是比較不敢樂觀的。

他說，若蔡政府這樣的狀態一直下去，尤其到了國慶慶祝大會現場，碰到很多現在政府高級官員，「想到他們對中華民國有點口是心非的這種態度，我更不想去跟他們接觸」，所以今年的國慶他有點憂心忡忡，沒有去參加國慶慶祝大會。

張善政表示，所以面對現在國外的困境、跟國內的狀況，真的很期待蔡英文政府，可以對中華民國抱持一個更積極樂觀的態度，或是期待將來有個新的執政者，對於中華民國的實質內涵，是有一個非常積極支持的態度，讓國慶可以再恢復往年歡愉的氣氛。