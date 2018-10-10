新黨欲升雙十氣球被阻 痛批總統府前是偽國慶

2018-10-10 10:11

〔記者施曉光／台北報導〕由於今天上午總統府前舉辦國慶大典活動，博愛特區周邊都實施管制，新黨為了表達對蔡政府今年國慶雙十LOGO、「台灣共好」標語的不滿，幾位市議員參選人上午原本要在中正紀念堂大孝門升起他們所謂「真正的雙十汽球」，但被警方以違害國慶大會飛航安全為由攔阻，最後只能移到杭州南路、金華街口召開記者會，抨擊總統前的國慶是「偽國慶」，「台獨借殼上市的假國慶」，呼籲大家參加下午由國民黨及深藍團體在國父紀念館舉辦的「愛國旗愛國家」國慶大會。

這些新黨市議員參選人主張，國慶大會籌委會公告的管制區及所謂「大會活動管制區屬公告限航區」，並不含中正紀念堂大孝門以南的愛國東路路段，而且民航局公告的限航區只有近總統府周遭為完全禁航區，中正紀念堂靠愛國東路、杭州南路區域（含大孝門），限飛高度65公尺，他們的行動完全合法。

警方在現場則回應，尊重他們的表達自由，但為了維護飛航安全，並依據國慶大會籌委會公告的第九點，不可以有升空、滯空停留等物體，以免危害國慶大會飛航安全，希望這些新黨人士不要模糊焦點。

新黨台北市議員參選人林明正表示，蔡政府去中華民國圖騰，撐起台獨神主牌，因此他們原本希望在飛航禁制區外的大孝門升起真正的雙十國慶汽球，卻被阻止，原因就是蔡政府害怕真的雙十汽球，「因為假的永遠害怕真的」，今天在總統府前舉辦的國慶只是「偽國慶」，「台獨借殼上市的假國慶」。

他痛批，凱道前的雙十符號不知道是瞎米碗糕，沒有人看得懂，他們要升起的才是真正的雙十符號。

新黨台北市議員參選人侯漢廷則說，他們完全守法，無奈民進黨不守法，國慶大會籌委會公告的禁止範圍，原本就不包含杭州南路、愛國東路，而且他們只升汽球，不放飛，不會造成公共危險，也符合蔡政府的公告規定，結果蔡政府卻公然違背自己的公告，這就是東廠、西廠的作法。