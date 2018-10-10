丁守中總部成立 王金平賀：丁可憐又可惜要讓他如願

2018-10-10 10:18

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天在和平西路一段舉行競選總部成立大會，黨內大咖雲集，前立法院長王金平前來祝賀，他表示，丁守中很可憐，雖然很可憐也很可惜，第4次終於如願可以當上國民黨提名人，一定要讓他如願，成為我們的市長。

王金平表示，今天本來是四海狂歡的日子，但是心情不是很輕鬆，丁守中選在這個日子成立總部格具意義，表示展現守護中華民國的決心和立場，丁守中當選的話，中華民國才能繼續往前發展。

王金平指出，民進黨執政2年多來，國家安全有諸多顧慮，社會安定充滿鬥爭清算，對立廝殺，社會一面混亂，也絕對不符合人民期待的經濟，施政也都是沒有符合期待，大家期待2020年國民黨可以返回執政，只有國民黨執政，國家才有希望，中華民國才更有未來。

王金平說，2020年要順利取得政權，最重要的基礎就在台北市，台北市首善之區，只有台北市迎回執政，才能有重大力量幫助國民黨2020重回執政。

王金平細數丁守中的優點，他說，丁守中具有相當多優質條件擔任台北市長，有很高的學經歷，也當過立法委員，國家重大政策都很清楚，而且他已經準備第四次競選，很可憐，雖然很可憐也很可惜，第4次終於如願可以當上國民黨提名人，一定要做到機不可失，讓他如願，成為我們的市長。