國慶大會序幕暖場 三軍樂儀隊、憲兵重機表演最吸睛

三軍儀隊操演。（記者廖振輝攝）

2018-10-10 10:15

〔記者蘇永耀／台北報導〕今日國慶大會上午9點正式開始，序幕暖場活動首先登場是由台僑所組成的「美國加州排舞協會」進行的舞蹈表演。接著最吸睛是三軍聯合樂儀隊的表演活動，其中，榮獲世界儀隊錦標賽第四名的上兵蘇祈麟展現高超技巧，在看不見後面海軍儀隊同仁下，朝後丟出表演步槍，再準確接住後，贏得現場觀看的國內外賓客熱烈掌聲。

序幕暖場活動首先登場是由台僑所組成的「美國加州排舞協會」，協會是2004年由僑務委員林貴香在舊金山矽谷地區創辦。這十幾年來，在舊金山灣區已擁有會員將近3千人，也是灣區最受歡迎的社團之一。這次也是首度由僑胞參與的序幕暖場活動。

接著登場的是三軍聯合樂儀隊的表演活動，國防部三軍儀隊是由陸、海、空軍儀隊編成，被譽稱為國軍「榮譽部隊」，儀隊官兵以「沒有最好、只有更好」為隊訓，並以維護光榮傳統與榮耀為己任。這次在海軍儀隊蘇祈麟等帶領下，再度以高超技巧獲現場熱烈掌聲。

國防部聯合樂隊由國防部示範樂隊及陸、海、空軍樂隊編成，平時負責執行國家各項典禮演奏、外賓訪問軍禮、國宴及重大慶典表演。

緊接著表演是屏東仁愛國小工作團隊，展現活力動感的跳繩活動。主持人說，就讀該校的學生都必須要學會跳繩，表演學生現場展現高難度花式演出，以及結合舞蹈，呈現跳繩變化萬千的樣貌，同樣獲得熱烈掌聲。

接下來是軍事演出，是由憲兵指揮部快速反應連的重型機車表演，與往年不同的是，今年首度進行花式表演，包括以同心圓方式繞圓行進，另外還以「環環相扣」的交互行進展現駕駛高難度，目前由女性少校連長張書毓帶領下，憲兵指揮部快速反應連除傳統戰鬥任務，近年更增加反空機降、反特攻及反突襲等作戰行動，肩負機動性高、量小、質精、高效能及高精準打擊。

而在高雄市樹德家商表演的Cosplay角色扮演動感舞蹈後，序幕暖場的最後活動是由空軍慢速機隊包括P-3C及C-130等運輸機以三梯隊九架次通過大會會場，再由國防部聯合樂隊進場後，結束一系列精采的序幕暖場活動。

三軍儀隊操演。（記者廖振輝攝）

空軍慢速機福克50行政機、P-3C反潛機、C-130運輸機等從空中飛過。（記者羅沛德攝）

空軍慢速機福克50行政機、P-3C反潛機、C-130運輸機從空中飛過。（記者廖振輝攝）

國慶大典，憲兵機車連表演。（記者廖振輝攝）