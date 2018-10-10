雙十節成立競選總部 丁守中：為中華民國振衰起敝

2018-10-10 10:05

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天上午在和平西路一段舉行競選總部成立大會，總部鄰近中正萬華區，直搗綠營票倉，時間更選在今天雙十節成立，丁守中今天受訪表示，選在今天有迎回首都，為中華民國要振衰起敝的意味。

丁守中競選總部選址在和平西路一段20號，今天舉行成立大會，丁守中今天上午受訪時表示，中華民國面對兩個最大的危機，一個危機是民進黨政府的台灣主體意識跟中國大陸對撞對衝，台海和人民生活面對很大的威脅，經濟面臨最大的衝擊。

丁守中指出，另外，台北市原本是台灣的領頭羊，但是在台北市長柯文哲主政下，柯只有個人做秀沒有做事，台北競爭力大幅衰退下滑，選在今天成立競選總部，就是要重新引領台灣贏回國際競爭力，讓中華民國振衰起敝，給搞台獨意識的民進黨政府當頭棒喝。

舉行場地部分，丁守中說，柯文哲執政以後，學校公園都不借給政治活動，害我們受到很大的衝擊，民進黨台北市長參選人姚文智前兩天也有反彈，所以我們只能在室內舉辦，還好空間夠寬敞，以溫馨茶會的形式來舉行。

媒體提問，選址在中正萬華附近的用意？丁守中表示，當然是直搗綠營票倉，也深入柯文哲最強大的地方進行強力拉票。

今天預定會前來參加的人員包含前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前立法院長王金平、前國民黨主席洪秀柱、中央委員連勝文、中央助選團副團長周錫瑋、新北市長朱立倫與黨內台北市議員們，媒體詢問是否有黨內國慶的意味？丁守中表示，今天的活動主要是中華民國振衰起敝，台灣止跌回升的開始。