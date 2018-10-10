柯文哲受邀藍軍造勢場 姚文智：丁丁現在輪到你煩惱

2018-10-10 09:31

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天成立競選總部，由於地處綠營票倉的萬華區，外界解讀頗具「拔樁」意味。民進黨台北市長參選人姚文智今天被問及此事說，丁現在要煩惱的是，國民黨議員邀請市長柯文哲去競選總部成立活動，可預見兩方開始互相爭奪親中選票，未來將形成棄保效應，「丁丁加油，該煩惱的，現在就輪到你了」。

姚文智今天清晨6時30分先赴劍潭山拜票，隨後再前往內湖區西湖市場掃街，黨籍選區議員高嘉瑜、李建昌、王孝維及江志銘也陪同在旁，有熱情攤商送上柿子及花生，祝福姚「好柿會花生」（諧音：好事會發生）。行前受訪談到今天是雙十慶典沒參加其他活動卻來掃街？姚說，選舉接近，當前任務就是積極爭取支持，全力以赴選上台北市長。

媒體詢問，週末要在港湖區舉辦後援大會成立千人造勢晚會，今天是來暖場？姚說，很多市場都跑遍了，不過多來這裡幾次，也可以讓在地居民參加這個活動。

談到丁守中今天要在素來是綠營票倉的萬華區成立競選總部，頗具「拔樁」意味？姚說，不會吧，丁現在要煩惱的是，國民黨的議員邀請柯文哲去他們的競選總部，總部設在哪裡，有無方法拔樁，都很難說；此事看到國民黨主張的「九二共識」與柯文哲主張的「兩岸一家親」，最後互相爭奪親中路線的選票，因此背後支持者，最後形成棄保的情況，愈來愈清楚。

姚強調，在台北市長選舉中，主張台灣路線的就屬姚文智，主張「九二共識」與「兩岸一家親」的，他們就開始互相競爭支持者，有的媒體也靠攏過去，未來會在「九二共識」與「兩岸一家親」間發生棄保效應，「丁丁加油，該煩惱的，現在就輪到你了」。

對於遠雄集團創辦人趙藤雄將旗下建設公司交棒給長子趙文嘉後，趙文嘉已著手尋求接手大巨蛋股權的對象，姚文智說，選舉只剩40多天，任何有關大巨蛋的處分，都不應再進行，現在應當進入看守時刻；既然給柯4年的機會，沒有辦法做好，應由下任新市長好好接管才是。