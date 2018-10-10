國民黨派辜振甫任中影董座 黨產會：請辭得經黨同意

黨產會調查發現，中影早年董事長由國民黨直接指派，當過2任中影董座的辜振甫當年欲辭職，國民黨不准，辜老只能遵守黨的命令繼續做，並於任內設立中影文化城。圖為中影文化城外貌。（資料照）

2018-10-10 09:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨日認定中影公司為國民黨附隨組織，凍結名下118億元資產禁止處分。黨產會調查發現，中影雖在馬英九擔任黨主席時被低價轉售，但早年中影董事長是由國民黨指派，當過2任中影董事長的辜振甫當年欲辭職，國民黨不准他辭，辜老也只能遵守黨的命令。

據黨產條例規定，附隨組織是指曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓，而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。

黨產會也查出，前中影董事長辜振甫在1978年6月19日第二十屆股東常會陳述，「振甫承乏本公司董事長職務已達6年，屆滿2個任期了，為了使公司的業務有更大的發展，以及維持董事長任期最多連任一次的制度，故於四月間，上書中央黨部張秘書長和楚主任請辭，並請其另簡賢能接任。」

辜振甫接著說，「但是未能獲得中央允准，振甫祇得遵守 黨的命令和徵召，希望各位先生仍本以往愛護振甫愛護公司之初衷，仍然繼續賜予指導和支持。」

據調查，中影名下最大筆土地資產中影文化城，是1975在辜振甫擔任中影董事長任內完工落成，國民黨打造大規模中國古城、護城河及古厝，提供各式古裝電影、古裝劇的拍片場景。

黨產會主委林峯正昨日則表示，一般公司董事長是董事選的，中影董事長是由國民黨中央指派，由此可證，中影人事是由國民黨實質控制。

此外，中影於1978年9月7日致函向經濟部商業司申請變更董事、監察人時，也說明「本公司係黨營文化事業，所有董監事均無薪給，亦無實際股權，僅為股權代表人。凡代表黨股者，自中央提報中常會核備後，再由中央文化工作會派任之」。

黨產會查到，該函所檢附國民黨文工會致中影函文也提及「貴公司董事、監察人暨黨股代表已報奉決定，請查照辦理。」

黨產會強調，由此顯見國民黨所指派擔任中影股東的自然人，僅形式上登記為股東，實質上是由國民黨直接行使其股權，逕行核定並指派中影董事長、董事及監察人等，實質控制中影人事。