國慶大會「燈塔守護者」領唱國歌 象徵照亮回家的路

107年國慶大會今在總統府前廣場登場，今年由6位燈塔守護者領唱國歌。（記者黃耀徵攝）

2018-10-10 08:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕今日雙十國慶，上午國慶大會的國歌領唱代表，由一群「燈塔守護者」代表，與國防大學合唱團演唱出國歌。蔡英文總統昨日在社群網站貼文說，這群燈塔守護者，貢獻專長，忍受孤寂，替航海人照亮回家的路。謝謝他們，讓出海的台灣囝仔，都能平安回家。

107年國慶大會今在總統府前廣場登場，有別於以往邀請知名人物領唱國歌，今年由6位燈塔守護者領唱國歌。總統蔡英文也將發表國慶談話。

今年國慶主軸為「台灣共好」，國慶大會也邀請新住民、客家及原住民代表一起擔任主持人，如同國慶LOGO的設計意念，希望藉由每一個小點，象徵每一個族群，都能凝聚在一起，不斷往前。

國慶大會暖場表演預計9時登場，由美國加州排舞協會開場，精彩節目還包括三軍樂儀隊表演，可看到赴美參賽得獎的海軍上兵蘇祈麟的精湛演出；憲指部快反連的重機表演、空軍慢速機隊編隊飛行等，為大會正式揭開序幕。

105年國慶大典請來「台灣巨砲」陳金鋒領唱國歌，106年則是由領到中華民國身分證的新住民、天主教神父甘惠忠領唱。今年則安排由6位燈塔守護者，搭配40位國防大學合唱團領唱國歌。

蔡總統昨說，台灣四面環海，航海是重要的交通跟經濟活動，而燈塔，就是航海人夜歸時最重要的指引。像是來自綠島的陳議星先生，家中三代都是「火燒島燈塔」的守護者。80年前，陳議星的爺爺參與了燈塔的建造，父親則負責燈塔維護，尤其是看守燈光。從小就在燈塔邊長大的他，後來也接棒投入燈塔服務工作，迄今已35年。