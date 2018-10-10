李登輝6月訪日後檢查出「 急性貧血」 調養後已恢復健康

李登輝自日本回國後突然頭暈胸悶，送醫檢查發現是急性貧血，近來經過調養後身體狀況已略微恢復。（資料照）

2018-10-10 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕高齡95歲的前總統李登輝身體向來硬朗，總統蔡英文在9月19日也曾在臉書貼出前往李登輝家中的拜訪照片，並表示李登輝「精神很好」，不過周刊報導，有親李人士指出，李登輝在今年6月22日訪問日本沖繩之前曾瘦了3、4公斤，自日本回國後突然頭暈胸悶，送醫檢查發現是急性貧血，不過經過調養後，近來身體狀況已略恢復。

根據《周刊王》報導，親李人士指出，李登輝在今年訪日前因胃口欠佳，一下子瘦了3、4公斤，親友問他是否不適，李登輝僅表示不想吃，親友指出，李登輝特別愛吃牛肉料理和傳統台菜，對軟爛的料理則是敬謝不敏，對此猜測可能是他的咀嚼能力略有退化、食不下嚥，才會瘦了3、4公斤。

結束訪日行程回台後，親李人士表示李登輝會突然頭暈胸悶，且次數較先前頻繁，家人安排送醫檢查後發現是急性貧血，醫師判斷應是食慾不佳所導致，醫療團隊也對此開出調養菜單，勸李登輝多吃補充營養。

幕僚近來也將會客時間固定在下午2、3點，結束約1小時會客後讓李登輝短暫休息一下，接著再吃晚餐，維持正常作息後，李登輝的體重也慢慢回升。親李人士強調，目前李登輝能吃能喝能睡，頂多是體力略虛等待恢復，以近百歲高齡來說已經非常好。