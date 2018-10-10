高雄10月政績輝煌 雙十節推4慶祝活動

衛武營歌劇院前廳推出米龍裝置藝術。（衛武營提供）

2018-10-10 00:34

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄10月政績輝煌，衛武營國家藝術文化中心周末開幕、鐵路地下化周日通車，雙十節推出4場慶祝活動，衛武營辦入厝趴迎賓，鳳山火車站上演燈光秀，總計257盞燈點亮古城門意象，推出4種雙十燈光造型應景，是全國唯一外牆有燈光設計的車站。

高雄10月歡慶2個重大建設落成，包括衛武營藝術文化中心周末啟用開幕，是全世界最大單一屋頂的劇院，鐵路地下化周日完工通車，交通革新帶動高雄發展，另有華邦電12吋晶圓廠投資高雄已動工。

今雙十節推出4場慶祝活動，以鳳山火車站上演燈光秀最受矚目，打造鳳山新城郡南第一關城門，以257盞燈點亮古城門意象，更推出4種雙十燈光造型應景，象徵從管制進出的集權時代，走向開放民主的車站穹頂大門，吸引許多民眾拍照打卡。

衛武營舉辦入厝趴暖身，推出13場表演，邀請管風琴名家劉信宏舉辦管風琴演奏會等，每場演出約15至30分鐘，民眾現場排隊自由入場，歌劇院前廳展覽米龍裝置藝術、展覽廳推出歌仔戲時光機特展，南側草坪規劃戶外黃昏市集，民眾穿梭場館可欣賞全部演出，還能集章換取小禮物。

左營萬年季創下近50萬人潮，雙十節首辦「萬年盃歌唱大賽」，第一名可獲得1萬5千元，民眾於國際景點蓮池潭，漫步銀河迓火獅，欣賞仙境光雕、光影秀，還能攻炮城、跳「台客舞」。

今年更首創「萬年季AR煙火」虛擬實境，民眾手機下載APP後，可於龍虎塔等景點400公尺，觀看虛擬煙火演出，還能獲得驚喜折價券；農業局則推出「美食家帶路-鹽埕出巡」，歡迎民眾共襄盛舉。

衛武營歌劇院前廳推出米龍裝置藝術。（衛武營提供）

左營萬年季推出光雕、光影秀。（記者陳文嬋翻攝）

民政局長張乃千體驗「萬年季AR煙火」虛擬實境。（記者陳文嬋翻攝）