總統國慶演說：面對變局要「求穩、應變、進步」

蔡英文總統在明日的國慶演說中，將宣示堅持維護國人的自由民主，持續貢獻區域和平穩定。圖為蔡英文今在宜蘭出席雙十晚會。（記者張議晨攝）

2018-10-09 23:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕明日是雙十國慶，蔡英文總統將發表國慶演說，據指出，總統有相當篇幅說明政府面對國際變局的挑戰以及台灣的因應之道。總統強調，「求穩、應變、進步」就是當前因應變局的關鍵。總統並認為，作為區域中負責任的一員，「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓」。厚植堅強的國力，才是最有效的策略。

府方人士指出，過去一年來，國際政經局勢變遷迅速，總統希望透過這個演說，向國民報告政府團隊如何在變動中，找出國家的戰略位置與出路。

總統的談話分為三個部分。首先，總統談到國際變局與台灣的因應之道時指出，台灣現在所面對的，是國際政經局勢的劇烈變化，以及中國正在挑戰包括區域穩定現狀在內的各項國際秩序。

總統也表示將會堅持維護國人的自由民主，持續貢獻區域和平穩定。總統說，「這是兩年多來我一貫的堅持。維護兩千三百萬人民自由民主的生活方式，捍衛中華民國台灣的永續發展，維持台海和平跟區域穩定，這是全體台灣人民的最大公約數，每一個負責任的政治人物和政黨，都應該堅持捍衛到底！」。

總統並提到「讓台灣不可或缺」的概念，她認為，對台灣來說，展現高度的韌性，讓台灣在國際上成為負責任、可靠並且不可或缺的一員，對台灣的生存非常關鍵。她所帶領的政府，將堅持維護兩千三百萬人自由民主的生活方式，更持續貢獻於台海與區域的安全穩定。

對於變局挑戰的因應之道，總統強調，「求穩、應變、進步」，就是當前因應變局的關鍵。她說，作為區域中負責任的一員，台灣不會升高對抗，更不會在壓力下屈從退讓，甚而犧牲台灣主權。「我們不會貿然升高對抗，也不會屈從退讓」。厚植堅強的國力，才是最有效的策略。

談到厚植國力，總統也指出強化國家安全、強化經濟實力、強化社會安全體系等三大面向，來壯大我們的國家，讓我們在國際上的不可或缺，這才是台灣永續生存的利基。

關於國家安全，總統認為當前台灣面對的威脅，包括了軍事上的威脅、外交打壓，也包括了社會滲透，甚至經濟安全的傷害。因此，台灣必須致力於價值外交的持續推展、國防戰力的提升、內部安全的強化以及整體經貿策略重整等四個面向之上。

總統最後重申政府推動改革的必要與決心。總統強調，國家要進步，就不能走回頭路。