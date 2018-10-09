通報政治檔案 國民黨交一片光碟 民進黨、青年黨都說沒有

行政院促轉會於8月8日發函給國民黨、民進黨、中國青年黨三政黨，要求各政黨依格式通報政治檔案，昨日延長期限截止。據了解，國民黨僅交一片光碟，民進黨、青年黨則聲稱沒有政治檔案，完全漠視促轉條例規定。（資料照，記者陳鈺馥攝））

2018-10-09 22:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會於8月8日發函給國民黨、民進黨、中國青年黨三政黨，要求各政黨依格式通報政治檔案，昨日延長期限截止。據了解，國民黨僅交一片光碟，民進黨、青年黨則聲稱沒有政治檔案，完全漠視促轉條例規定。

促轉會今日表示，本會收到三政黨通報回函，國民黨稱初步以時間區段篩選後，提出清冊光碟一片，青年黨及民進黨則於清查後，回覆未持有政治檔案。

據悉，民進黨成立於1986年9月28日、青年黨創立於1923年12月，兩大黨歷經國民黨多年威權統治時期，竟連一件政治檔案都未通報，比起交一片光碟的國民黨還不如。

促轉會則指出，依據「促進轉型正義條例」第4條第1項，本會負有徵集、彙整，及保存威權統治時期違反自由民主憲政秩序而蒐集、製作或建立之政治檔案相關資料。

另依促轉條例第18條規定，政黨、附隨組織或黨營機構持有政治檔案者，應通報促轉會，經促轉會審定者，應命移歸為國家檔案。

促轉會強調，本會先進行初步盤點後，將依「審定政治檔案作業要點」，儘速召開學者專家會議，進行後續審定工作。

針對國民黨所通報的檔案目錄，若有疑義，促轉將再函請該黨，要求提供相關檔案內容以利審定。

此外，促轉會也將針對本次通報未竟事宜與國民黨聯繫、討論，以利其儘速完成政治檔案盤點及通報工作。

促轉會重申，政治檔案所記載的歷史紀錄，是還原威權時期真相必要的基礎，黨史更是揭露歷史真相不可或缺的重要來源，促轉會未來會持續進行相關作業，以達成轉型正義工作中重要的歷史任務。