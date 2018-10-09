用天氣喻台灣「雨過天晴」 蔡總統：台灣一定會更好

總統蔡英文昨出席雙十晚會，勉國人保持信心，台灣會越來越好。（記者張議晨攝）

2018-10-09 21:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今年雙十晚會首度移師宜蘭舉辦，宜蘭雖連下多日豪雨，但今晚天氣突然放晴，蔡總統用宜蘭天氣比喻，指台灣這1年面臨許多挑戰，但全體人民努力，發揮台灣人的韌性，我們一關一關過，如同「雨過天晴」。她要國人保持信心，「當我們團結打拚，有僑胞跟國際友人支持，台灣一定會更好。」

雙十晚會今晚在宜蘭運動公園田徑場揭幕，以「藝氣風發，台灣共好」為主軸，包含3800名海外僑胞在內、逾1萬人出席盛會。

僑胞黃惠娟說，台灣面臨中國威脅，她雖遠住加拿大，還是要回來給蔡政府支持，告訴總統「海外還有她們給台灣加油打氣。」

蔡總統指出，這一年國際情勢有很多變化，但有全體國人努力，發揮韌性一關一關闖過，如同宜蘭天氣，終將「雨過天晴」。

蔡總統說，台灣這1年有許多好消息，台灣選手在印尼巨港亞運創下20年最好成績；經濟表現不只總體經濟數據好，重要企業也加碼投資，給予肯定跟支持。

總統說，政府推動軍公教加薪、提升基本工資、推動稅改，帶動企業加薪，低薪代名詞「22K」明年將走入歷史，同時，還推動「前瞻基礎建設」平衡區域發展，加速下一代基礎建設規模，「這一年來，無論是改革或建設，都有很多成果」。

「團結堅定、向前就是台灣共好！」蔡總統強調，台灣遇到不少挑戰，但她要大家保持信心，當我們團結打拚，加上海外僑胞跟國際友人支持，沒有挑戰我們不能克服，她相信台灣一定會越來越好。

今晚會由蘭陽舞蹈團開場，另有歌仔戲國寶陳亞蘭、金曲歌后詹雅雯，王夢麟、鄭怡等歌手接力演出，縣府也為僑胞、入場民眾準備1萬3000份點心，體驗在地「宜蘭味」。

宜蘭縣代理縣長陳金德指出，縣府為晚會細節討論多次，但最大挑戰仍是「下雨」；宜蘭近日連下多日豪雨，但今天下午後就雨過天晴，就像政府推動改革難免有阻力，但烏雲終將過去，雨過必定天晴。

由海外僑胞組成的混聲合唱團，今登上雙十晚會舞台獻唱「阿里山之歌」。（記者張議晨攝）

雙十晚會今晚在宜蘭田徑場登場，逾萬名僑胞、貴賓歡慶台灣共好。（記者張議晨攝）

雙十籌委會主委蘇嘉全（右起）、總統蔡英文、總統府祕書長陳菊、宜蘭縣代理縣長陳金德出席雙十晚會。（宜蘭縣政府提供）

雙十晚會昨晚在宜蘭田徑場登場，逾萬名僑胞、貴賓歡慶台灣共好。（記者張議晨攝）