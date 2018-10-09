友柯參選人辦嘻哈派對 饒舌歌手：聽丁丁競選歌曲想幫送終

饒舌歌手「哈士奇」也在台上即興發揮，攻擊丁守中的「台北的未來在手中」，說「我昨天聽到一首歌叫甚麼未來在手中，我聽到那首難聽的歌，我想要幫他送終！」，但柯文哲回答「沒有字幕，我實在聽不懂。」（記者鍾泓良攝）

2018-10-09 22:08

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今晚出席中正萬華區議員參選人徐立信於西門紅樓廣場舉辦的「西門放送免費嘻哈派對」，饒舌歌手「哈士奇」也在台上即興發揮，直接攻擊國民黨台北市長參選人丁守中的競選歌曲《台北的未來在手中》，他說，「我昨天聽到一首歌叫什麼未來在手中，我聽到那首難聽的歌，我想要幫他送終！」但柯文哲回答，「沒有字幕，我實在聽不懂。」

哈士奇後來也說，饒舌歌手可以去錄音室超爽，但丁守中團隊錄出來的東西糟透了，更奉勸觀眾不要上網找搜尋，「這不是diss，我真的不知道他們在做什甚麼？」，接著又補了一句，「我聽到那種音樂我真的想要自殺、我嚴重懷疑那個製作人他的智商。」

柯文哲致詞說，不管《屠殺》作者葛特曼還是什麼不愉快，要認真過每一天，如果可以更要快樂過每一天，「如果實在沒辦法，那就裝著快樂過每一天」、「我們活著就是對敵人最大的報復」，引起台下觀眾歡呼。

柯文哲也在台上為其他議員參選人下指導棋，教導衣服名字要寫大一點，還稱這幾位是「友柯六顆星議員」。而當主持人給柯文哲羽扇時，柯P也念起宋詞《念奴嬌》中的「羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅。」

柯文哲與議員參選人徐立信、洪士奇，議員林國成、李慶元跟陳政忠一同出席活動，而之前簽屬「柯P認同卡」的議員參選人王致雅、張凱鈞也有出席活動，但沒有機會上台與柯P站在一起。