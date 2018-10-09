光輝10月 故宮南院有如光龍舞動

攝影師拍攝故宮南院藝術光雕秀，呈現有如光龍舞動。（Wade Lee提供）

2018-10-09 21:19

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為慶祝光輝10月，故宮南院推出藝術光雕秀，近日吸引許多民眾和攝影愛好者前往欣賞和拍照，攝影師Wade Lee以空拍方式拍攝南院光雕秀，角度獨特，讓南院整體建築呈現有如光龍舞動的影像，非常漂亮。

Wade Lee說，大多數人拍攝的角度都類似，因此構思獨特的角度拍攝，要拍攝有如光龍的影像，必須要無風狀態，否則空拍機會搖晃，照片成像會不佳；快門控制在2秒以下，由於ISO若太高噪點會太多，因此ISO控制在400到800左右。

故宮南院光雕藝術展演邀請承辦2017、2018年國慶光雕展演及101跨年煙火秀導演的「陳怡潔藝術工作室」量身打造，細膩呈現故宮南院的建築美學；曾獲台灣金曲獎最佳客語專輯及金鐘獎最佳音效配樂等的柯智豪擔任音樂設計、張惠妹2017《烏托邦2.0慶典世界巡迴演唱會》及「2017世大運影像設計轉播技術顧問」的蔣裕智擔任技術總監，林昆穎擔任光學設計，聲、光、影與地景完美結合。

南院處長彭子程表示，光雕藝術展演細膩呈現故宮南院的建築美學，而長達200公尺的靜態光束璀璨黑夜，展現水月交輝之美，民眾可沿著園區湖畔小徑散步，品味故宮南院的幽靜氛圍。

動態光雕晚上6點開始，最後一場9點，長度10分鐘，每20分鐘一場；博物館延長開館至晚上7點，下午4點後免費參觀，時間至11月4日，園區接駁車及停車場免收費至12月31日。

攝影師拍攝故宮南院藝術光雕秀，呈現有如光龍舞動。（Wade Lee提供）

攝影師拍攝故宮南院藝術光雕秀，呈現有如光龍舞動。（Wade Lee提供）

攝影師拍攝故宮南院藝術光雕秀，呈現有如光龍舞動。（Wade Lee提供）

攝影師拍攝故宮南院藝術光雕秀，呈現有如光龍舞動。（Wade Lee提供）