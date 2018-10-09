小英背棄藻礁？ 總統府：已兌現劃保護區 遺憾遭混淆

總統蔡英文2013年4月20日臉書貼文，指稱當天到桃園新屋溪口拜訪藻礁，「作為一個海洋國家，我們有更多責任守護這片土地，希望這裡能規劃為『自然保留區』，化解當前的汙染與破壞危機，讓『觀新藻礁』恢復生機」。（擷取自蔡英文「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書）

2018-10-09 20:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對部分人士以蔡總統2013年走訪「觀新藻礁」臉書圖文，指控蔡總統背棄當年支持觀新藻礁設保護區承諾。總統府發言人黃重諺今天表示，根據這則刊出於2013年4月20日臉書圖文內容，並經向小英基金會查證，總統當年是以小英基金會董事長身分，應邀參訪桃園觀音鄉小飯壢溪到新屋溪間海岸的「觀新藻礁」，行程間並簽署「藻礁永存」字樣，支持綠黨等環境團體所提出本區應劃設為自然保護區的訴求。

黃重諺說，在當年許多朋友的努力下，除了當時的桃園縣政府隨即在7月間正式公告「觀新藻礁區」為保護區，升格後由市長鄭文燦領導的桃園市政府更在同樣理念下，投入相當預算與人力用於當地的污染管制與巡護。

黃重諺說，總統在當年以行動支持「觀新藻礁」劃為保護區，而行政團隊也在執政後全力投入這個保護區的保育，這則臉書圖文剛好是總統兌現承諾的證明，至於部分人士把並不在第三接收站開發區內的觀新藻礁混淆為開發地點，並指控總統背棄承諾，令人感到遺憾，而這樣的作法對於環境議題的討論，也沒有幫助。