觀塘案挨批 鄭文燦PO千字文回應了…

桃園市長鄭文燦今晚他在臉書發表千字聲明，一一回應中油第三天然氣接收站環差案近期爭議，重申市府將全程監督施工，開發過程若有破壞藻礁生態的重大事件，將立刻停工改善。（擷取自鄭文燦臉書）

2018-10-09 18:40

〔記者陳昀／桃園報導〕環評大會昨天通過中油第三天然氣接收站環差案後，引發社會各界關注，桃園市長鄭文燦也承受不少撻伐聲浪，今晚他在臉書發表千字聲明，一一回應近期爭議，重申市府將全程監督施工，開發過程若有破壞藻礁生態的重大事件，將立刻停工改善。

鄭文燦說，選情將至、政治攻擊很難避免，但「台電大潭擴建、中油興建三接」，是在馬英九前總統執政時期所決定的，蔡政府如今同樣面臨用電挑戰，是一樣的困難，市府將與銀務局研議適當保護等級，採取最佳保育方案，也會明確執法，未來開發過程中造成藻礁生態破壞的重大事件，將會要求立即停工改善。

鄭文燦臉書全文如下：

中油第三天然氣接收站的環差案引起社會關注，這個政策歷時長久、複雜性高，但我向來認為，公共政策的討論，一切都可以攤在陽光下：

第一，中油天然氣第三接收站的設置，是因應大潭電廠擴建的需求，而大潭電廠擴建是為了滿足核四停建的供電缺口，兩者是配套計畫。台灣的能源轉型，要把天然氣發電比重提高，一方面降低燃油、燃煤電廠的空污，二方面，也能夠實踐非核家園的理想。

第二，有些人引用我的臉書表達質疑，我也要向大家說明清楚。事實上，觀新藻礁和大潭海岸是兩個不同的地點，一個在大潭電廠以南，一個以北，其中大潭海岸是在觀塘港預定地的範圍。我的主張很清楚，就是「觀新藻礁要保護、大潭海岸要調查」。我擔任市長後，委託中央大學進行大潭海岸藻礁生態調查，同時，推出國內第一本「海岸生態保護白皮書」，訂定各種海岸生態保護政策，成立「海岸管理處」，興建「永興藻礁生態教室」，成立「藻礁巡護隊」。這些作為都證明我們保護觀新藻礁的決心，後續，我們會參酌各種調查報告，依照《文化資產保存法》，將觀新藻礁保護區的核心區域指定為「自然地景」，提高保護的等級。

第三，有些環保人士主張「藻礁零損失」，要把大潭海岸也劃設為藻礁保護區，甚至是把桃園市27公里的海岸線，全部劃為藻礁保護區。針對這樣的訴求，我認為必須以生態調查為基礎。縣府時期，針對大潭海岸，沒有調查，也沒有指定為保護區。我擔任市長後，採取「先調查，後認定」的方式處理大潭案，而中央大學的調查結論，並沒有建議要劃設「大潭藻礁保護區」。很可惜，有些人把我當年對觀新藻礁的承諾，移花接木到大潭海岸，雖然執政者要承擔一切，但扭曲事實的指控方式，會讓問題失焦。

第四，馬英九總統時代，因應核四停建，做出「大潭電廠擴建、中油興建三接」的重要決策。104年6月16日，當時的經濟部長鄧振中還特別拜會市府，表達馬政府興建中油第三接收站的決心，希望市府支持。我當時還告訴經濟部長，這個開發案必須經過環評，才能降低生態衝擊。當時的第三接收站規劃要填海造陸，直接把海岸埋覆，預計要闢建232公頃，是現在迴避方案23公頃的十倍大。在馬政府時期，我還沒有擔任市長，從桃園縣長到桃園縣籍立委，都沒有人反對馬政府的中油三接計畫。

第五，我上任後，市府委託中央大學做大潭藻礁調查。結論報告顯示，大潭地區有藻礁地形，但活體藻礁數量並不多，因此，該報告並未建議市府將該地區劃設為藻礁保護區。但我們也將調查報告提供中央及台電、中油等單位參考，後續中油也提出替代方案，將第三接收站的方案，將使用的大潭海岸縮減為23公頃，約為原來的十分之一。現在，曾提出232公頃方案的人，卻大聲批評現在這個已縮減為十分之一的替代方案。

第六，桃園市政府執行「藻礁污染源管制計畫」，稽查了工業廢水10,261次、裁罰996次、停工處分41家次，稽查告發率高達9.7％，總共裁罰了2.35億元，遠高於全國環保單位平均值；此外，推動環檢警結盟，查緝重大環保犯罪，升格前102-103年共勒令停工12件，升格後104-107年勒令停工大幅成長至41件。正因為市府嚴格執法，所以，觀新藻礁保護區生態復育狀況也相當良好。