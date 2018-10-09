中市石虎保育自治條例再度闖關 仍未獲市議會通過

2018-10-09 20:00

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市為石虎族群分布棲地的樞紐，為保育石虎棲地，台中市政府擬訂「台中市石虎保育自治條例」草案，市議會法規會今日再度審查，因部分議員認為無制訂自治條例的必要，並擔心會限制當地開發等，草案最後未獲審議通過。對此，市府表示遺憾，強調仍會持續做好石虎保育工作，並爭取下一屆議會審議通過。

市議會法規會在6月曾審查「台中市石虎保育自治條例」草案，當時裁決農業局修正後再審，修正內容包含加強自治條例內石虎保育實質工作，並針對石虎熱區定義、各機關業務權責、石虎保育計畫具體項目、石虎保育委員會及石虎保育獎勵規定等條文進行修訂。

市議會法規會今日審查修正後的草案，議員李中擔心未來自治條例通過後，影響民眾開發利用土地的權益；議員黃馨慧則認為，應舉辦公聽會讓民眾了解此自治條例內容，以及相關開發限制。法規會經過討論後，仍未通過「台中市石虎保育自治條例」草案。

農業局指出，石虎保育自治條例並無限制民眾開發利用的權利，也無要求於石虎熱區的開發需要通過環評。自治條例是以獎勵補助措施，鼓勵民眾參與友善石虎的行動，例如未來可補助農民設置雞舍，減少農民飼養的雞遭石虎捕食的機會，以降低石虎與農民間的衝突。

農業局說，原本市府也將依自治條例設置石虎保育委員會、保育基金、訂獎勵辦法，並讓各機關依業務權責編列預算執行石虎保育所需經費，然而自治條例未獲議會審議通過，對此，市府感到遺憾，並強調相關石虎保育工作仍會持續進行，不因此而停擺，並將持續爭取下一屆議會審議通過。

農業局也表示，根據調查，目前在后里、石岡、豐原、北屯、東勢和新社等6區內，都有監測到石虎的紀錄，該局今年已選定后里區為石虎保育示範區，並委託台灣石虎保育協會辦理保育推廣計畫。