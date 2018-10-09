縱火害9命判死…李國輝可教化？ 高院裁准「補充鑑定」

2018-10-09 21:29

〔記者楊國文／台北報導〕緬甸華僑李國輝去年涉在新北市出租公寓縱火，釀成9死慘劇，他犯後宣稱受幻聽影響，一審依鑑定認為他犯案時沒受到精神疾病影響，還變裝躲避查緝，斥責已泯滅天良判死刑。上訴後，律師團向高法院聲請應鑑定李有無教化可能，高等法院已裁准，同意由一審鑑定機關台大醫院進行「補充鑑定」，就李國輝的教化可能性再進行鑑定。

民事部份，信義分局警員王志偉枉死，父母對李提出600萬餘元求償，日前，新北地院已判賠526萬元。

高等法院今天傳訊蘇姓緬甸籍證人，律師團詢問蘇男與李國輝相識過程、是否發生什麼事情導致李國輝情緒變差，而導致後來縱火害9九條人命？高檢署檢察官羅松芳當庭駁斥，指9條無辜生命被李國輝害死，應該要問李案發時的情況，而不是案發前無關的人或事物。

命喪火窟的劉姓被害女子的哥哥聲援檢方，他難過地說，李國輝縱火害死9條人命，犯行罪大惡極，妹妹才30多歲就遇害，留下兩名稚女，想到這裡就心痛。庭後，劉男婉拒採訪。

50歲的李國輝自稱受到蘇姓等緬甸籍友人霸凌、嘲笑，縱火死亡案發生前，他就有2次情緒失控縱火紀錄，去年11月初無處可去，胡姓好友擔心他流落街頭，好心收留同居在出租公寓。

但李國輝想報復，除了曾在蘇男家門口2度放置「汽油瓶」警告，還想透過房客轉告蘇男；去年11月22日晚間8點左右，他明知蘇男沒跟自己同住，卻遷怒無辜者，在租屋處縱火，火勢濃煙致好友胡男等9名房客枉死。

李國輝落網後聲稱自己受幻聽影響，但台大醫院鑑定認為，李國輝縱火應與個性反應有關，未受到幻聽控制，一審認定李沒有到精神科就診紀錄，且他犯後變裝，惡性重大，犯行屬「情節最重大之罪」，又未向家屬道歉、賠償，判死刑。