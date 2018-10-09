仍稱依法協助Kolas 法扶會：建議原民會設資力門檻

2018-10-09 18:08

〔記者溫于德／台北報導〕針對前立委、現任行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡），因不滿律師陳采邑在臉書發文指她「民進黨的不分區原民立委可以公開為同居人原民會主委背書」，申請法扶律師打官司、引發各界質疑一事。法扶會下午澄清，依據「原住民族委員會法律扶助要點」及行政委託契約約定，提供專案扶助；執行長周漢威稍早受訪時則說，現已建議原民會增設「資力限制門檻」。

周漢威解釋，日前已建議原民會以一般在台北市能夠申請條件、每月可處分收入未達2萬8000元為標準，再調高自4萬2千元至5萬6千元、作為原民專案資力門檻，但僅就一般民、刑事案件，不包與原住民文化保留衝突、傳統領域等相關案件。

法扶會下午發布新聞稿指，原民會自2013年3月21日起，以行政委託方式委託法扶會辦理「原住民族法律扶助專案」，同年4月1日正式啟動。

而「原住民族法律扶助專案」規定，只要具原住民身分且有法律扶助需求的民眾，即可申請法律律師；一旦通過審查，律師費用將由原民會支付。

新聞稿同時指，考量原民專案設立目的，是基於原住民族基本法第30條，為了保障原住民族族語、傳統習俗、文化及價值觀，因此，就原住民族涉及非與傳統習俗、文化及價值觀有關的一般民、刑事案件，是否應加設資力門檻，已向原民會提出具體建議，未來將視委託單位的政策決定，進行相應調整。