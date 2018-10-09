滑頭？同婚議題別人都表態 柯P不表態還去小熊村搶票

李錫錕模仿柯文哲抓頭姿勢，直說柯不表態同婚議題，晚上又要去同志聖地搶票，根本是政治滑頭！（記者郭安家攝）

2018-10-09 18:55

〔記者郭安家／台北報導〕近兩天台北市長選戰進入挺不挺同志婚姻話題，台北市長柯文哲上午受訪不願表態，但今晚卻會去人稱「小熊村」的台北男同志聖地西門紅樓，參加嘻哈活動搶曝光。對此，無黨籍台北市長參選人李錫錕說，柯真的低估選民智慧，心虛膽怯表態，抓個頭髮就逃避立場，結果晚上又去西門町拉同志選票，「實在是政治滑頭！我很佩服。」

李錫錕也針對同婚議題做完整表態，李說，「我尊重每一個生命、容許每個人有自己選擇的私生活」，希望促進挺同與反同的互相尊重，因此「我主張先用同婚專法」，而非現在修改「民法」，未來一定有不同境界可以討論法律問題。

至於同志可否收養小孩？李錫錕說，不需要問收養小孩的人是不是同志，任何人有愛，就可收養小孩，「不要用法律規範」，就像大家很疑惑的福爾摩斯與華生到底是不是一對男男情侶，如果他們是，也可收養小孩啊！但也要替孩子們想，在學校會不會被孤立、霸凌，需建立社會支持系統，讓孩子們可以合理化的敘述自己家庭狀況、可跟別人相處。

談到國中小該不該有性平教材？李錫錕表示，站在尊重、容忍不同的立場，學校可有性平教育，「但我覺得是篇幅問題，例如假設一個篇章談性平教育，我覺得可以，但如果好幾章節都在談，那就有些疑慮」。

至於無黨籍台北市長參選人吳蕚洋受訪也表態，指「同志自己的事情，不用在檯面上渲染，畢竟同志不是多數，法律上不必要刻意」，因此他贊成設置同婚專法，尊重同志，如此也「不影響其他人生活作息」。至於同志收養小孩，他覺得沒問題，因為這是人性；而國中小性平教材，吳則說「不必放，小孩子學東西，單純化比較好。」

截至目前為止，5位台北市長參選人中，除了柯文哲，全部人已表態完畢。民進黨參選人姚文智支持同性婚姻，還簽了「多元性別友善城市公約」，至於修專法或「民法」則依大法官意見尊重立法過程；國民黨參選丁守中則是尊重個人愛的選擇，也支持婚姻維持一夫一妻，同婚應立專法。