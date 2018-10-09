台美建交？ 藍委建議 賴清德：可朝此方向努力

行政院院長賴清德（見圖）今天到立法院備詢，答覆立委賴士葆質詢時說，台灣的確跟美國同樣追求自由民主，如果可以建交，這是非常好的事情，可以朝這方向努力。（記者王藝菘攝）

2018-10-09 17:00

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨立委賴士葆今下午在立法院質詢時，就台美關係詢問行政院長賴清德。賴士葆問，現在是否為台美關係最好的時刻？賴清德說，台美關係向來友好，現在是相對密切的時刻。賴士葆追問，那為何美國不承認中華民國、與我建交？賴清德說，這意見很好，台灣的確跟美國同樣追求自由民主，如果可以建交，這是非常好的事情，可以朝這方向努力。

賴士葆今在總質詢時指出，前陣子台灣3邦交國，多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多跑去跟中共建交，美國對台灣這麼好，在那裡指三道四，賴清德為何不要求美國承認中華民國，承認台灣？賴清德答詢時表示，中國挖走台灣邦交國，同時也損及美國利益，因為這3國是美國鄰居，在美國副總統彭斯的演說中也說到中國用盡辦法，就是要影響美國選舉跟利益。

賴士葆追問，蔡政府說目前台灣與美國是關係最好的時刻，為什麼不要求美國直接承認中華民國，跟台灣建交？何必拐彎抹角？賴清德答詢時提到，這個意見很好，會傳達給美國，「台灣可以跟美國建交是很好的事」。