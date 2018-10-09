你是不是「了尾仔囝」？彰縣議員轟賣地 魏明谷這樣說…

2018-10-09 18:27

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣政府近年來一直變賣位於台中市的縣有土地，以籌措財源。縣議員葉麗娟今天痛斥縣長魏明谷只會賣「祖產」，是不是變成「了尾仔囝」？但魏明谷說，縣府是賣土地之後，把錢拿回來投資彰化，4年來已在彰化買了50.4多公頃土地，買回來的絕對比賣出去的還要多！

彰化縣府在台中市擁有不少縣有土地，近4年來已陸續賣出8.9公頃土地，不少土地還是位於商業區。以今年9月來說，一筆位於台中市梧棲區的600坪商業用地，就以1億5214萬元賣出。

縣議員賴清美今天在縣議會質詢時指出，縣府一直變賣土地，到底賣出了多少？總要給個交待，希望不要一直賣「祖產」。

縣議員葉麗娟更直指縣長魏明谷是「了尾仔囝」，她說，土地沒賣又不會「壞掉」，賣掉了就沒有了，而且還是賣在「低點」，根本就是賤賣「祖產」，縣府不會增加財富，只會賣縣有土地來支持財政。

魏明谷則否認自己是「了尾仔囝」，他說，縣府位於台中市的土地又用不到，沒有賣掉的話，萬一被台中市政府徵收，價格反而更低，不如趁時機不錯時，趕快處理掉。

魏明谷更指出，上一任縣長（指國民黨的卓伯源）在4年內賣掉了11.4公頃土地，總收入才44億7000多萬元，他在4年內只賣掉8.9公頃，收入54億9000多萬元，顯見自己賣得比前任縣長少，卻又「賺」得更多，怎麼會是「了尾仔囝」？

魏明谷說，這些賣土地的錢，都拿回來投資彰化，4年來已經在彰化買了50.4公頃土地，做為道路拓寬以及公共建設使用，因此，他敢保證，在他縣長任內，買回來的絕對比賣掉的還要多！