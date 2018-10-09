丁丁唱RAP、侯友宜辦電音有搞頭？ 他酸：形象差太多

國民黨新北市長參選人侯友宜（左）6日舉辦「市民總部最硬電音趴」，邀請市民參與，並與DJ及台下的群眾玩自拍。（資料照）

2018-10-09 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中日前推出官方競選歌曲「台北的未來在手中」，以輕快的RAP曲風呈現，卻被資深音樂人與歌手謝和弦、陳零九等人批評；國民黨新北市長參選人侯友宜也舉辦電音趴還上台唱RAP，似乎想洗刷LKK（老摳摳）的印象。對此，時代力量台北市議員參選人吳崢認為，這和他們本人形象差太多，也會讓人覺得兩人只是做個樣子，不夠誠意。

據《三立新聞網》報導，吳崢分析指出，不論是丁守中唱RAP或侯友宜化身DJ，除了讓人感覺和他們本人的形象出入太大，也讓民眾感覺不到政治人物是有心想了解、在乎這些文化，「丁侯2人讓人感覺只想用短期速成的方式希望為自己形象加分。」

和台北市長柯文哲、台南市長參選人林義豐舉辦活動大搶年輕人選票相比，吳崢認為，柯文哲會讓年輕人認為他是以宣傳活動為主，而林義豐雖然是為了選舉，但也花了不少心力與資源來舉辦活動，但「丁侯兩人只是形式上做個樣子，誠意不夠也不太像，最後得不到大家認同」。

吳崢指出，年長的政治人物想轉型，除了唱歌跳舞做一些年輕人的活動外，最重要的是要先「認老」，再來要想辦法展現「我不懂，但我重視這個文化」的態度，不然年輕人哪可能會這麼容易相信。