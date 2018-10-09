「反賄選列車」開抵桃園 簽認同卡可參加抽獎

「反賄選列車」開抵桃園，號召民眾簽署反賄選認同卡。（記者鄭淑婷攝）

2018-10-09 16:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］年底九合一選舉進入倒數計時，「反賄選列車」今天開抵桃園，由法務部保護司長羅榮乾、高檢署檢察長王添盛、桃園地檢署檢察長彭坤業、桃園地院院長邱瑞祥、桃園市調處長劉復興、桃園市警局長黎文明等人共同啟動，號召民眾一起加入反賄選行列，彭坤業表示，即日起至11月5日，民眾可於桃檢、桃園轄內火車站、觀光工廠等處的反賄選列車驛站簽署「認同卡」，還可以參加抽獎拿好禮。

在列車啟動記者會上，永平工商表演藝術科學生自編「反賄選意象舞」，桃檢觀護人室也自力拍攝「珍惜美麗桃園－拒絕賄選」反賄選宣導影片，觀護人室表示，這段影片將會放在桃檢網站上供民眾觀看。

王添盛表示，過去選前「賄聲賄影」的情況已有大幅改善，但仍有許多變相買票、收賄的情況存在，今年選舉前已與警政署合作規劃2波掃黑行動，希望杜絕暴力介入選舉等情況。

彭坤業表示，此次反賄選列車特別與轄內觀光工廠合作，除了進駐桃檢、火車站、政府單位，也設置在人潮眾多的觀光工廠，號召民眾一起簽署反賄選認同卡，活動截至11月5日止，之後將抽出100位得獎者，可獲得200元禮券等好禮。

彭坤業表示，若是民眾發現有人賄選，務必謹記「抓賄五部曲」：「一接」接近賄選候選人、「二保」保存賄選證據、「三打」撥打檢舉電話、「四訴」起訴就領1/4獎金、「五搞定」判決有罪確定，領取全額獎金；反賄選電話0800-024-099，撥通後再按4。