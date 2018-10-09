決戰中台灣！馬英九：2008與2018都是從台中出發

2018-10-09 17:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前總統馬英九今天分別陪同國民黨北區、北屯區市議員參選人陳文政、黃健豪到市場掃街拜票，對於台中市長藍綠選情膠著，他強調2008參選總統「我從台中出發」喊出「決戰中台灣！」10年後2018一樣是「從台中出發！」

面對媒體詢間台中市長藍綠選情膠著，馬英九表示，盧秀燕、林佳龍民調相近，必須加強拜票「勝選希望大！」台中一向很重要，他強調，2008參選時喊出決戰中台灣，從台中出發，喊出口號「2008台中出發」10年後一樣「2018台中出發！」

有媒體詢問美中衝突升溫，傳出美國將於11月在台海軍演，馬英九則說目前未看到美方進一步規劃，目前只聽到這樣的說法。

馬英今天先陪同陳文政到東興市場掃街拜票，展氣高人氣，不少人高喊「總統好」、「小馬哥」，爭相握手、拍照，簇擁簽名，也有人送花和好采頭給陳文政，立法委員江啟臣也全程力挺，馬英九強調陳文政有責任感，擔任過市議員助理，累積行政經驗，擔任市議員駕輕就熟，為市民服務順理成章。

馬英九隨後為黃健豪站台、到北屯市場拜票，一路上簽名、拍照來者不拒，並有熱情的支持民眾致贈黃健豪，馬英九表示，黃健豪從青年團基層開始，一步步開始往上發展，這也是過去國民黨培養青年幹部的過程，無論如何都要奮鬥到底，一定會成功。