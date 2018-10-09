葛特曼與蔡英文同框照流出？ 柯P：一看就知是假的

近日網路上流傳一張《三立新聞》的新聞畫面，稱「葛特曼秘密拜會民進黨團」，據了解，台北市長柯文哲（見圖）今下午看到照片時不假思索便說「這是假的啊」。（記者黃耀徵攝）

2018-10-09 15:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕假新聞再度出現！近日網路上流傳一張《三立新聞》的新聞畫面，稱「葛特曼秘密拜會民進黨團」，但葛特曼的頭部卻相當不自然，明顯為惡意變造，《三立新聞網》表示，已向刑事局報案。

對此，據透露，台北市長柯文哲今下午看到照片時不假思索便說「這是假的啊，怎麼會是真的。」而台北市政府發言人劉奕霆接受電話訪問表示，上午這張圖片在流傳時，府內便開始進行查證，他也強調，期盼外界不要用這種誤植的圖片來製造流言，造成不必要的衝突與爭議。

據《三立新聞網》報導，2016年1月28日，總統蔡英文剛當選第2天，前美國總統歐巴馬派遣前國務卿伯恩斯（William Burns）來台，由時任AIT主席薄瑞光和AIT處長梅健華陪同拜會，蔡英文則由時任民進黨秘書長吳釗燮和前外交部長黃志芳陪同，並一同留影紀念。

在原照片中，由左至右分別是梅健華、伯恩斯、蔡英文、薄瑞光和吳釗燮，惡意變造的照片則將伯恩斯改成洪耀福、薄瑞光改為葛特曼，相片中明顯可見葛特曼的頭與身形不合，光線也不對勁，而洪耀福竟然長到跟葛特曼一樣高。

對於此惡意變造的照片，《三立新聞網》則稱已向刑事局報案。