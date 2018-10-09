監院函請年改釋憲 監委：監察權不能自行萎縮

監察院院會今日針對軍公教年金改革案，是否向司法院提出釋憲案進行表決，最終14票贊成、11票反對通過此案。（資料照）

2018-10-09 15:51

〔記者涂鉅旻／台北報導〕監察院院會今日上午通過軍公教年金改革函請司法院大法官釋憲案，對此，提案監委仉桂美、劉德勳、包宗和稍早召開記者會說明原由。仉桂美表示，因年改權益受損提出救濟案、提出行政救濟者，超過15萬件，且憲法賦予監察院調查權，受理民眾陳情並調查，送大法官會議解釋也於法有據，且監院表決通過該案，是監院多數態度，監察權不能自行萎縮。

監察院院會今日上午以14票贊成、11票反對、2票棄權，確定將軍公教年改案聲請釋憲。仉桂美稍早表示，她須釐清幾個重點，首先，因年金改革權益受損的相關公教人員，提出的救濟案，藉由考試院保訓會途徑救濟約9萬多件，行政救濟則約15、16萬件，考試院保訓會雖稱希望3個月內審理完畢，但縱使飛速方式，可能都無法詳閱公務員救濟內容及書狀。

仉桂美表示，憲法賦予監察院調查權，受理陳情案並進行調查。而根據「司法院大法官審理案件法」第5條第1項第1款的後段條文即明述，得聲請釋憲的情形為「適用法律與命令發生有牴觸憲法之疑義」，因此，監院將案件送大法官會議解釋，很清楚地於法有據。

值得注意的是，監察院日前提出的黨產條例釋憲案，在本月6日未獲大法官受理，現監院再度提聲請釋憲案，能否被受理仍不得而知。但仉桂美表示，反方意見認為，何不窮盡「所有救濟而不可得」之時再談釋憲，「我不知道此觀點從何而來」？擔心此時為時已晚，已造成損害。

她表示，大法官曾說，監院只能就本身職權適用法律，出現問題時才聲請釋憲，但監察院過去所提的聲請釋憲案，「哪一個是我們主管的？」且釋憲權是由憲法賦予，這務必要澄清。

仉桂美也說，監委贊不贊成年金改革並非重點，今天監院院會通過聲請釋憲案，是監院多數的態度，監察權不能自行萎縮，監院功能為監督所有政府機關，本於職權提出釋憲聲請案。

劉德勳表示，監院通過申請釋憲案，並未反對年金改革，但其中一些部分法律規範涉違憲法疑慮，因此盼透過大法官會議針對相關疑慮做出明確說明。

包宗和則說，退撫基金在過去20年來，政府疑未足額提撥，其是否破產關鍵在於政府是否提撥，這也牽涉取信於民的問題。假如公務員品質下降、士氣受打擊，並影響後進者投入公職意願，讓政府運作受到嚴重問題，將攸關社會重大公益問題。

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