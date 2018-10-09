企圖平反惡名 丁守中團隊公布競選歌曲原唱版

國民黨台北市長參選人丁守中日前公布競選主題曲「台北的未來在手中」，該曲主打「嘻哈洗腦神曲」，歌詞頻頻重複「台北的未來在手中」。（資料照）

2018-10-09 16:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中日前公布競選主題曲「台北的未來在手中」，該曲主打「嘻哈洗腦神曲」，歌詞頻頻重複「台北的未來在手中」。然而因為率先釋出的是幕僚花絮翻唱版本，許多民眾聽完後紛紛表示「尷尬癌」發作，表示不像RAP，而更像數來寶，甚至引來專業歌手謝和弦、音樂人許常德及陳零九批評。丁守中團隊為了平反外界批評，今天公布了原唱版，企圖平反惡名。

丁辦發言人楊植斗表示，花絮版是辦公室幕僚所演出的歡樂版，雖然在網路上有些批評，但成功吸引了目光，2天內帶來了20萬次點擊率，策略相當成功。楊表示，原本就有專業演唱的版本，在花絮版帶動話題後順勢推出，目前網路上也給予較正面的評價，未來在各大競選場合也都會是原唱版本，希望這首歌能被大家廣泛傳唱。

「台北的未來在手中」全長2分41秒，由競選辦公室總幹事王育敏、副主委兼新媒體負責人孫大千、台北市議員王鴻薇，以及丁團隊發言人詹為元、楊植斗、田長沛，和競選團隊青年成員曾智偉、陳柔縈、李東翰共同合唱。歌曲7日於臉書公布至今已有19萬人次觀看，Youtube則有2萬4千點閱率。

然而，雖然觀看人數多，但大多數都是負面評價，許多人認為歌曲讓人尷尬癌大發作，更說與其說是RAP更像是數來寶。謝和弦直接留言「我覺得非常不行。」許常德認為，「把RAP做成數來寶，只會害死自己」；陳零九則覺得不尊重音樂專業，認為找專業的音樂人士並不會消耗太多預算。

而製作歌曲的「OC Music」則今天連忙澄清，「很特別且學到很多的一次經驗，不過這邊也要註明一下此cover版本的，後製、錄音、混音部分並非由OC Music所處理，之後會釋出的原唱版才是」。

相關影片請見︰

「台北的未來在手中」幕僚版

「台北的未來在手中」原唱版