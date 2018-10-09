代理鄉長防選舉亂插旗 五峰大橋上國旗飄揚壯觀

新竹縣五峰大橋一改前幾天插滿競選旗幟的亂象，現在兩旁橋欄插滿國旗，看起來十分整齊壯觀。（圖由五峰鄉公所提供）

2018-10-09 15:38

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣五峰鄉公所表示，鄉內知名地標五峰大橋被多名參選人亂插競選旗幟，公所接獲陳情後聯繫這些參選人自行拆除，代理鄉長靳邦忠也指示慶祝雙十國慶應在醒目地標插上國旗，現在五峰大橋插上兩排整齊國旗，看起來十分壯觀。

靳邦忠說，以往五峰大橋每到選舉前，就成了各參選人兵家必爭之地，「你插10支旗子，我就拉5面布條，這樣能看嗎？」前幾天就接獲不少鄉親檢舉，公所清潔隊不勝其擾，乾脆請這些參選人自行拆除，否則依法裁罰。

靳邦忠也說，他為了避免恢復乾淨面貌的五峰大橋，又被其他參選人「插旗」，乾脆由鄉公所以慶祝光輝十月為主題，在兩邊橋欄上把國旗「插好插滿」，成排的國旗旗海飄揚，感覺十分壯觀醒目。

「好久沒看到這麼乾淨漂亮的五峰大橋了！」路過的五峰鄉鄉民對「改頭換面」的五峰大橋十分欣賞，也希望其他參選人不要再來亂插旗，以免破壞這份美感。

五峰鄉公所提醒各參選人，選舉期間沒有法律空窗期 ，依據廢棄物清理法規定，對於違規張貼廣告物，行政機關除得立即予以拆除之外，並得對違規者處1200元以上6000元以下罰鍰。