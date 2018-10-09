蔡總統宴請聖露西亞總理查士納：雙方關係要不斷升級

2018-10-09 15:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日午間偕同陳建仁副總統伉儷在總統府以國宴宴請聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）暨訪問團成員，感謝聖露西亞對台灣的支持，以及查士納總理對兩國邦誼的重視，期待未來兩國關係不斷升級，一起創造更多的合作成果。

總統致詞時首先向查士納總理及訪團貴賓表達誠摯歡迎。她指出，聖露西亞是台灣在加勒比海的堅實友邦，查士納總理更是台灣的好朋友，不僅多次在國際場合為台灣仗義執言，也非常積極深化兩國的合作關係。

總統表示，這兩年多來，有查士納總理的大力支持，兩國在基礎建設、農業、資通訊技術、教育文化、以及醫療等領域合作無間，均有許多的成果。我們也期待，未來可以擴大合作領域，例如在觀光發展上的經驗交流。

總統進一步指出，聖露西亞有豐富的觀光資源，查士納總理則有航空業和旅館業高階主管的經歷，也曾經擔任觀光部長，在總理的帶領下，聖露西亞的觀光更是蓬勃發展。

總統說，查士納總理先前與我國技術團交流時提到，台灣和聖露西亞雖然分屬東西兩半球，但可以相互合作，成為全球經貿發展窗口，共創互惠互利新關係。「這一點，我們也非常認同。」總統認為，兩國的合作關係要不斷升級，就是需要雙方共同努力，尋找方向、擘畫願景。

總統非常感謝查士納總理對兩國邦誼的重視，也期待未來一起創造更多的合作成果。最後，她也請查士納總理返國後，向總督史納克（Emmanuel Neville Cenac）轉達台灣誠摯的問候。

隨後，查士納總理表示，台灣與聖露西亞是非常好的朋友，雖然兩國地理位置相當遙遠，但彼此所享的價值，以及在國際上面對的挑戰，都是一樣的。

查士納總理說，聖露西亞和台灣一樣是相當小的島國，經常在世界舞台上被邊緣化。最明顯的例子是面對氣候變遷，總是讓我們無法控制自己的未來。

查士納總理指出，聖露西亞非常瞭解台灣在面對大國及國際組織時所受到的困境，台灣無法加入「世界衛生組織」（WHO）及「國際民航組織（ICAO）」等國際性組織，會是世界的損失，他每次來到台灣，看到台灣的政策這麼民主及人性化，都有更深刻的感受。因此，聖露西亞會持續支持台灣，繼續強化兩國間的邦誼。